Milano Premio Ambrosoli | riconoscimenti a Maria Chiara Ubiali e Benedetta Venturato

Il premio Best Fifa sbarca a Milano : il 23 settembre la premiazione alla Scala : Il premio Best Fifa Football Awards sbarca a Milano. La cerimonia per la consegna del premio ai migliori giocatori scelti dalla Fifa si terrà per la prima volta a Milano, in Italia, il prossimo 23 settembre 2019. La cerimonia si svolgerà al Teatro alla Scala, che ospiterà così i migliori calciatori al mondo. Dopo Zurigo […] L'articolo Il premio Best Fifa sbarca a Milano: il 23 settembre la premiazione alla Scala è stato realizzato da ...