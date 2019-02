Milan | Gattuso | «Atalanta unica nel suo genere | ci vuole l' elmetto»

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan , Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

Atalanta- Milan - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Cosa ti piace di Gasperini? Mi piace tutto. Da tanti anni allena, ma imitarlo è difficile. Riesce a far giocare la squadra in questo modo incredibile,...

Tecnica - tattica e testa. Ora la cura Gattuso è un elisir per il Milan : Adesso la copertina è tutta per la P2, Paquetà-Piatek. Ma se i colpi di gennaio hanno cambiato marcia al Milan è perché il Diavolo aveva già un senso. I nuovi sono entrati in un progetto che non era ...