Milan | Gattuso | A Bergamo ci vuole l' elmetto

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

Cosa ti piace di Gasperini? Mi piace tutto. Da tanti anni allena, ma imitarlo è difficile. Riesce a far giocare la squadra in questo modo incredibile,...

Tecnica - tattica e testa. Ora la cura Gattuso è un elisir per il Milan : Adesso la copertina è tutta per la P2, Paquetà-Piatek. Ma se i colpi di gennaio hanno cambiato marcia al Milan è perché il Diavolo aveva già un senso. I nuovi sono entrati in un progetto che non era ...

Milan - il fratello di Paquetà : "Lucas sarà grande - lo aiuta Gattuso" : ... se il maggiore dei fratelli sarà grande con il Monza farà felici Galliani e Berlusconi, la coppia che portò il Milan sulla vetta più alta del mondo. Alessandra Gozzini

Gattuso : 'Questo Milan mi convince - Paquetá è incredibile' : La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico: 'Se è stato il Milan più bello? Di sicuro abbiamo espresso un buon calcio e abbiamo condotto bene entrambe le fasi, sono contento. La ...

Calhanoglu - grinta e sacrificio al servizio del Milan! Gattuso apprezza : “è un fesso - ma me lo tengo stretto perchè…” : Buona prova di Calhanoglu contro il Cagliari: il trequartista turco tira, si sacrifica e sfiora più volte il gol. Gattuso se lo coccola nelle dichiarazioni post gara Tris di gol, rete inviolata e quarto posto. Il Milan supera il Cagliari con un successo netto e prosegue nel spedito nel suo cammino verso il piazzamento Champions, cementificando gruppo e fiducia a suon di buoni risultati. Il Meazza concede applausi a tutti i protagonisti, ...

Milan - Gattuso : "Buona partita - dobbiamo continuare ad avere fame" : Col tre gol al Cagliari il Milan si è ripreso il quarto posto in campionato confermando un buon momento di forma. "Siamo stati bravi perché abbiamo espresso un buon calcio, anche se nel primo tempo le ...

Milan-Cagliari - Gattuso : 'Dobbiamo essere squadra per giocarci qualcosa d'importante' : Soddisfatto Rino Gattuso: "Siamo stati bravi e abbiamo espresso un buon calcio " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport " Non mi è piaciuto l'atteggiamento delle mezzali nel primo tempo, ...

Milan - Gattuso : "Che intesa Calhanoglu e Paquetà" : Rino Gattuso è felice. Il suo Milan si è ripreso il quarto posto con una vittoria convincente contro il Cagliari. "Abbiamo espresso un buon calcio, è da un po' di tempo che la squadra mi piace. A ...