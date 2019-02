Mikaela Shiffrin | una sciatrice da 50 milioni di dollari

Naomi Osaka incassa i complimenti di Mikaela Shiffrin : “mi ha impressionato quando ha affrontato Serena Williams” : Mikaela Shiffrin esprime il suo giudizio positivo su Naomi Osaka: la sciatrice impressionata dal modo in cui la giapponese ha battuto Serena Williams Grande protagonista dei Mondiali di Sci ad Are, Mikaela Shiffrin è anche molto appassionata di tennis. La sciatrice americana non ha mai nascosto la sua passione per Roger Federer, ma in una recente intervista riportata da ‘Japan Times’, ha anche elogiato la nuova stella del ...

Sci alpino - gigante femminile Mondiali 2019 : torna Mikaela Shiffrin da favorita - Federica Brignone punta ad una medaglia : Dopo l’odierna giornata di pausa, i Mondiali di sci alpino ad Are ripartono domani con il gigante femminile. Una gara che segna il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin. L’americana ha saltato discesa, combinata e team event proprio per preparare al meglio sia il gigante sia lo slalom, dove si presenta al cancelletto di partenza da assoluta favorita. La nativa di Vail si è imposta per tre volte in stagione in questa specialità ...

Mondiali Sci 2019 – Mikaela Shiffrin ammette : “saltare la combinata è stata una decisione giusta” : La sciatrice americana ha ammesso come sia stata una scelta saggia quella di non prendere parte alla combinata iridata di Are “Saltare la combinata è stata la giusta decisione, sarò più fresca per il gigante di giovedì a lo slalom di sabato”. La statunitense Mikaela Shiffrin risponde così alle, seppur velate, critiche dei connazionali Lindsey Vonn e Bode Miller sulla scelta di rinunciare alla combinata alpina dei Mondiali di ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i partecipanti al Team Event squadra per squadra. Assenti Hirscher - Kristoffersen e Mikaela Shiffrin : Domani ai Mondiali di sci alpino di Are (Svezia) andrà in scena il Team Event. Questa prova a squadre vedrà gareggiare le nazionali in uno slalom parallelo con due uomini e due donne, ma si potranno schierare anche due riserve. L’Italia parteciperà con Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Marta Bassino, Irene Curtoni e Lara Della Mea e agli ottavi di finale incontrerà la Finlandia, che sulla carta non dovrebbe impensierire i nostri ...

Combinata Are/ Mondiali Sci 2019 : streaming video e tv. Mikaela Shiffrin ci riprova! : Diretta Combinata Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Sci alpino - Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro : “Una gara incredibile - sono troppo contenta : non pensavo di vincere in velocità” : Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera ...

Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante di Åre - prima gara dei Mondiali di sci - davanti a Sofia Goggia : La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto il supergigante femminile di Åre, prima gara dei Mondiali di sci 2019. Shiffrin ha preceduto l’italiana Sofia Goggia di soli due centesimi al traguardo. Al terzo posto si è piazzata la svizzera Corinne Suter, distanziata

VIDEO Mikaela Shiffrin vince l’oro nel superG dei Mondiali - l’americana beffa Goggia per due centesimi : Mikaela Shiffrin è la nuova Campionessa del Mondo di superG, la statunitense ha conquistato la medaglia d’oro ad Are (Svezia) beffando Sofia Goggia per appena 2 centesimi. La 23enne di Vail ha dettato legge nella gara d’apertura della rassegna iridata incominciata oggi ad Are (Svezia) e ha posto il suo quinto sigillo ai Mondiali, il primo di sempre in questa specialità dopo tre trionfi consecutivi in slalom. La dominatrice della ...

Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 : Sofia Goggia - è un argento dolceamaro. Mikaela Shiffrin vince per 2 centesimi : Cominciano subito con una medaglia i Mondiali di sci alpino 2019 per l’Italia. Sofia Goggia conquista uno straordinario argento nel SuperG femminile, vedendo sfumare la vittoria per appena 2 centesimi. A beffarla la solita Mikaela Shiffrin, fuoriclasse americana che sta segnando in maniera indelebile un’era dello sci internazionale. In una gara in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, la svizzera Corinne Suter si è assicurata il ...

Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin a quota 56! Pazzesca vittoria nello slalom di Maribor - Costazza migliore azzurra : Costazza ottava nello slalom di Maribor: è il miglior risultato stagionale. Shiffrin Pazzesca nella prima manche: trionfo numero 56 Se ti chiami Mikaela Shiffrin, puoi fare il diciottesimo tempo nella seconda manche e vincere comunque con un distacco abissale. La statunitense stacca anche Vreni Schneider e conquista la vittoria numero 56 in carriera in Coppa del mondo trionfando nello slalom di Maribor, ultima gara delle donne prima ...

Sci - Mikaela Shiffrin domina lo slalom speciale di Maribor : Maribor, Slovenia, - Tredicesima vittoria stagionale, cinquantaseiesima in Coppa del Mondo. Numeri da record per Mikaela Shiffrin . L'americana si aggiudica anche lo slalom speciale di Maribor e bissa la vittoria di ieri, in gigante, ex aequo con la Vlhova . Delude la slovacca, fuori ...

Sci alpino - Slalom Maribor 2019 : Mikaela Shiffrin vince in scioltezza ed aggiorna il libro dei record. Ottava Chiara Costazza : Incontenibile, inesorabile, inafferrabile. Mikaela Shiffrin completa il weekend perfetto a Maribor (Slovenia) e vince anche lo Slalom dopo aver già messo in cascina il gigante di ieri. Anche la prova odierna ha messo in mostra una fuoriclasse impareggiabile, pronta a stupire anche nei Mondiali di Are che inizieranno tra pochi giorni. Dopo una prima manche nella quale aveva letteralmente dominato la detentrice della Coppa del Mondo è scesa con ...