Migranti - a che punto siamo con i rimpatri? - : Più volte il vicepremier Salvini si è impegnato ad aumentare il numero di rimpatri di Migranti irregolari, ma per il momento poco è cambiato rispetto al governo precedente. VIDEO

Migranti - "cimiteri nel Mediterraneo come le foibe" : pioggia di critiche sul vescovo : Decessi certo da evitare, ma che ' avvengono per naufragi, per le condizioni del mare avverse ', spiega Micich, e non per volere di una organizzazione politica come successo per le foibe . Dello ...

Perché parlate sempre di Migranti? : Perché parlate sempre di migranti? È questa l'accusa che più spesso ci sentiamo rivolgere negli ultimi mesi e che lentamente ha preso il posto dei grandi classici “chi vi paga?” e “Perché non li portate a casa vostra?” E non è una questione di poco conto, Perché a essa è legata una mutata percezione della realtà, per cui chi si interessa di migranti è automaticamente "contro gli italiani".Continua a leggere

Polemica su Montalbano : "Fa propaganda pro Migranti". Il web si divide e twitta anche Salvini : Social in fiamme per la puntata del Commissario Montalbano 'L'altro capo del filo', andata in onda ieri sera e che si è aperta con una scena di salvataggio in mare di migranti. Particolarmente citata ...

Montalbano che salva i Migranti non piace ai nazionalpopulisti : Un tempo si accendeva la tv, ci si metteva seduti sul divano e ci si rilassava. Adesso, a quanto pare, non è più così. Anche guardare un programma televisivo è diventato un’impresa, anzi per alcuni una vera e propria lotta. Il motivo? La politica. Non c’è programma televisivo, neanche quelli di intrattenimento, di cui qualcuno non decida di fare una lettura politica, spesso esternata sui social. E così come non si è salvato Sanremo, non è ...

Chiuso l'albergo che ospitava Migranti - il titolare : 'Ora emigro' e tuona contro Salvini : Il titolare di una struttura alberghira in Valtellina, divenuta famosa per essersi trasformata nel tempo in un centro per soli immigrati, si è lamentato con il ministro degli Interni per la chiusura dell'albergo. "Non dice prima gli italiani?...perdiamo lavoro in 8" ha tuonato il titolare. Albergo in Valtellina per migranti chiuderà per effetto del decreto Sicurezza l'albergo in Valtellina, trasformato da ormai qualche anno in solo centro ...

Nuovo record gli ascolti di Montalbano - l’11 febbraio anche Salvini guarda la puntata sui Migranti : è polemica social : Gli ascolti di Montalbano segnano un Nuovo record. Il primo episodio, andato in onda su Rai1 l'11 febbraio, che inaugura la tredicesima stagione ha conquistato ben 11.108.000 di spettatori, portando lo share al 44,9%. Le stime superano di gran lunga quelle della passata stagione e confermano il successo di un personaggio instancabile, portato egregiamente in scena da Luca Zingaretti. Il merito va soprattutto ad Andrea Camilleri, il "sommo" di ...

Primo episodio di Montalbano 2019 - Camilleri ci ricorda che l’Italia è anche quella dei Migranti (recensione) : C'è un Commissario incredibilmente umano nel Primo episodio di Montalbano 2019. Un corpo emerge dal mare: la crudeltà dell'immagine ci introduce in una storia a cavallo tra speranza (quella di trovare un nuovo posto in cui vivere) e rassegnazione (di chi non ce l'ha fatta). Una triste realtà che Andrea Camilleri ha raccontato per oltre vent'anni: è il dramma dei migranti che persiste nei suoi romanzi; l'autore descrive l'Italia scavando nelle ...

Savona - 'I Migranti obbedienti che vorremmo" : ... Modo di terminare le dispute politiche , piccolo vocabolario, Pieffe Edizioni Politica Giuseppe Mazzini: "Fummo condotti a Savona in Fortezza" Pieffe Edizioni Filosofia e Scienze umane De Casseres: ...

Sanremo 2019 - il vincitore Mahmood : 'Polemiche su Migranti? Io sono italiano al 100%' : Agenzia Vista, Sanremo, 10 febbraio 2019 'Io sono italiano, nato e cresciuto a Milano. Non mi sento tirato in causa. Nel brano ho messo una frase araba che è un ricordo della mia...

Migranti : Procura Catania bacchetta giudici Riesame 'Provvedimento censurabile' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "E' censurabile sotto i vari profili" il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catania con il quale i giudici hanno annullato, nei giorni scorsi, il decreto del gip del Tribunale che disponeva il sequestro di 200 mila euro da due conti correnti intestati a Frances