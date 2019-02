Mercati asiatici | seduta di pesanti vendite

Mercati asiatici deboli : Seduta contrastata per le principali borse asiatiche, sui rinnovati timori per la crescita a livello globale. A ciò si è aggiunta l'indiscrezione del Financial Times secondo cui gli Stati Uniti ...

I Mercati asiatici festeggiano l'Anno Nuovo : Serviranno tre trimestri perché l'impatto dell'allentamento del quoziente di riserva si rifletta sull'economia reale. Di conseguenza, il Nikkei 225 giapponese è cresciuto del 2,44%, l'indice delle ...

Mercati asiatici in rialzo. Il Nikkei 225 guadagna il 2 - 44% : ...Jerome Powell ha rassicurato i Mercati sottolineando come i prossimi rialzi dei tassi d'interesse Usa non siano già decisi nonostante la volatilità dei Mercati e il rallentamento dell'economia ...