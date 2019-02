blogo

: Meraviglie su Rai 1 con Alberto Angela dal 5 marzo: anticipazioni, puntate e tappe della nuova serie - SerieTvserie : Meraviglie su Rai 1 con Alberto Angela dal 5 marzo: anticipazioni, puntate e tappe della nuova serie - tvblogit : Meraviglie su Rai 1 con Alberto Angela dal 5 marzo: anticipazioni, puntate e tappe della… - AAngela_Cultura : Alberto Angela torna su Rai 1 col programma 'Meraviglie - la penisola dei tesori' da martedì 5 marzo. Vi ricordia… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)- La Penisola dei Tesori ditorna su Rai 1 con quattro nuovedal 5in prima serata. Ufficializzate le date di questa nuova stagione del programma dialla scoperta delle località italiane patrimonio dell'Umanità. Quando va in onda2019? Si parte martedì 5alle 21.25 - rigorosamente in prima serata - e si prosegue martedì 12 e 19, mentre l'ultima puntata slitta al 2 aprile. L'anteprima "Aspettando..." va in onda sabato 2alle 00.05.2019,su Rai 1 condal 5nuova serie pubblicato su TVBlog.it 15 febbraio 2019 08:00.