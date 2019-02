Meghan Markle e il principe Harry hanno passato San Valentino insieme

Letizia di Spagna incanta in bianco. E supera in stile Kate Middleton e Meghan Markle : Letizia di Spagna è in Marocco in viaggio di Stato col marito Felipe. Presto anche Meghan Markle e Harry visiteranno il Paese africano. I primi due look sfoggiati dalla Regina spagnola sono all’insegna del bianco, un colore che è di tendenza in questo periodo tra le teste coronate. La prima è stata Kate Middleton che ai BAFTA domenica 10 febbraio ha indossato un look total white di Alexander McQueen. Poi è toccato a Meghan il 12 febbraio ...

Kate Middleton - prove da Regina col tailleur in tweed. E la verità su Meghan Markle : Kate Middleton ha presenziato alla conferenza sulla salute mentale tenutasi a Londra. La Duchessa di Cambridge ha finalmente fatto shopping, lasciando nel guardaroba i suoi vecchi abiti riciclati. Dopo l’abito bianco indossato ai BAFTA (e imitato da Meghan), ha sfoggiato un tailleur nuovo in tweed dall’eleganza regale, del marchio Dolce e Gabbana, che abbina a calze nere coprenti, a un paio di décolletée in camoscio, firmate ...

“Meghan Markle è diffamata e perseguitata come Lady Diana” : George Clooney preoccupato per la sorte dell’amica attrice : Meghan Markle è “diffamata e perseguitata” dai tabloid, proprio come lo fu la principessa Diana. Ad affermarlo è l’attore statunitense George Clooney, amico della duchessa di Sussex e del marito, principe Harry. Mentre l’ex attrice è incinta e sotto i riflettori per ogni gesto, Clooney ha messo in guardia in un’intervista al magazine Who: “La inseguono dappertutto“, è “una donna incinta di sette ...

George Clooney prende le difese di Meghan Markle : Alla rivista “Who” l’attore George Clooney ha detto che “Meghan Markle come Diana”, Clooney difende a spada tratta la duchessa di Sussex che, secondo lui, sarebbe bullizzata dai media britannici, proprio come successe in passato a Lady D. “È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata e diffamata. La storia si ripete. E purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire”. Lo sfogo della star di Hollywood ...

Meghan Markle in bianco come Kate Middleton : incanta al Museo : Meghan Markle affascina tutti con il look total white quando raggiunge Harry al Museo di Storia Naturale di Londra. La Duchessa del Sussex sembra essersi ispirata a Kate Middleton che solo un paio di sere fa aveva sfoggiato ai BAFTA un outfit completamente bianco. Forse Meghan ha voluto fare un omaggio alla cognata per stemperare le tensioni che pare ci siano tra loro. In ogni caso, Lady Markle incanta col completo color avorio che risalta il ...

Il principe Harry ha litigato con William per colpa di Meghan Markle? : Continuano ad addensarsi nubi nere su Buckingham Palace: secondo i bene informati d'Oltremanica, il rapporto tra il principe Harry e suo fratello William sarebbe ai minimi termini. Il motivo? A scatenare i dissidi tra i figli di Lady Diana sarebbe, indovinate un po', Meghan Markle.A dichiararlo è Katie Nicholl, esperta di affari reali all'interno del documentario Katie vs Meghan: Princesses at War?, che a Vanity Fair ha dichiarato: William si ...

Meghan Markle - la lettera segreta al padre : «Hai fatto a pezzi il mio cuore» : Meghan Markle scrive una lettera al padre. «Papà, è con tristezza che scrivo ciò, non comprendendo perché hai scelto questa strada e voltando la faccia al dolore che...

Meghan Markle accusata dalla sorella e William ammette i contrasti a Palazzo : Meghan Markle è sotto tiro su due fronti. Da un lato la famiglia d’origine, dall’altro quella Reale. La moglie di Harry ha avuto fin da subito problemi a gestire il padre Thomas, che neanche si è presentato al matrimonio, e la sorellastra Samantha. Lei ha voluto fare tutto da sola, rifiutando persino l’aiuto della Regina. Risultato? Un pasticcio che ancora non ha una soluzione. Recentemente le cose sono andate peggiorando. Mr ...

George Clooney difende Meghan Markle / 'Perseguitata e diffamata come Lady Diana. È ingiusto!' : George Clooney difende Meghan Markle dai continui attacchi e dalle indiscrezioni. 'Perseguitata e diffamata come Lady Diana. È ingiusto!'

George Clooney difende Meghan Markle : “Perseguitata come Diana - la storia si ripete” : “È una donna incinta di sette mesi e viene perseguitata e offesa nello stesso modo in cui veniva trattata Diana, la storia si ripete”. George Clooney scende in campo in sostegno di Meghan Markle, per difendere la moglie del principe Harry dagli attacchi che le vengono sferrati dalla stampa. L’attore è infatti amico intimo della famiglia reale e non approva il modo in cui l’ex attrice americana viene trattata: “La ...

