Mattarella grazia a Drì | Vergelli e Bini | uccisero per disperazione

Mattarella grazia tre condannati per omicidio. Due uccisero la moglie malata di Alzheimer : Mattarella concede la grazia a tre condannati per omicidio . Il Presidente della Repubblica ha firmato tre decreti per altrettante persone, tutte sugli 80 anni, che hanno ucciso un loro parente per ...

Chi sono i tre graziati di Mattarella : Sergio ?Mattarella ha concesso la grazia a Franco Dri, Giancarlo Vergelli e Vitangelo Brini, tre uomini che hanno ucciso moglie o figli, ma per pietà o disperazione. Vergelli, 88 anni, era stato condannato nel 2016 a 7 anni e 8 mesi per aver ucciso la moglie 88enne malata di Alzheimer. L'omicidio era avvenuto il 22 marzo 2014 nella loro casa, a Firenze. Vergelli strangolò la moglie con una sciarpa e le rimase accanto ...

Uccisero i familiari per disperazione - per tre anziani omicidi arriva la grazia di Mattarella : I tre uomini, tutti anziani, dovevano scontare ancora pene tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e otto mesi. Nel concedere la grazia, come sottolineano dal Quirinale, Mattarella ha tenuto conto proprio dell’età avanzata dei condannati e delle loro precarie condizioni di salute ma anche delle eccezionali circostanze in cui sono maturati i delitti.Continua a leggere

Sergio Mattarella concede la grazia a tre anziani - omicidi per disperazione : Tre atti di clemenza nei confronti di tre persone anziane, malate, che hanno commesso omicidio per disperazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, tre Decreti di concessione della grazia in favore, rispettivamente, di Franco Antonio Dri, nato nel 1941, di Giancarlo Vergelli, nato nel 1931, e di Vitangelo Bini, nato nel 1930. Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato ...

