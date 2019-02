Maschere viso | la top 5 dell’inverno per ogni tipologia di pelle

dilei

: Chi ha inventato le maschere viso che devono stare più di due minuti chiaramente non è miope. - laberty95 : Chi ha inventato le maschere viso che devono stare più di due minuti chiaramente non è miope. - marcosalemi67 : RT @Bene_Fabry: Assalto dei tifosi napoletani ai supporter elvetici. Gli ultras partenopei erano a viso coperto. Ecco a cosa servivano ver… - Bene_Fabry : Assalto dei tifosi napoletani ai supporter elvetici. Gli ultras partenopei erano a viso coperto. Ecco a cosa servi… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Si sa, il freddo ed i continui sbalzi termici a cui siamo sottoposte in inverno non aiutano la nostra, così come un’alimentazione scorretta, lo smog e lo stress quotidiano… La nostratra disidratazione, secchezza, brufoletti e punti neri sembra non riprendersi e sempre più spesso c’è bisogno di ricorrere a qualche coccola extra per la nostra skincare routine.Le, infatti, ci vengono in aiuto per riequilibrare lo stato dell’epidermide, regalandoci un momento di benessere fai da te, in casa, della durata di circa 15 – 20 minuti. Ma per le più pigre o per le donne in carriera sempre di fretta, esistono anche rimedi flash per prenderci cura di noi stesse senza rinunce!Ecco quindi la mia TOP 5 delleda utilizzare in inverno a seconda della nostradi, da applicare anche in zone diverse delper ...