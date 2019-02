Margherita | confiscati beni per 9 milioni all' ex tesoriere Lusi

Confiscati 9 - 2mln a Lusi - ex Margherita : 10.18 La Guardia di Finanza ha confiscato beni per 9,2 milioni di euro riconducibili a Luigi Lusi , l'ex tesoriere della Margherita . Si tratta dell'ultimo atto della vicenda giudiziaria che riguarda Lusi , condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017. Il "tesoro",frutto della distrazione di fondi destinati al partito "mediante un complesso sistema di false fatturazioni", è costituito da quote societarie, una villa, ...

Confiscati beni per 9 milioni all'ex tesoriere della Margherita Lusi : I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno confiscato beni per 9,2 milioni di euro riconducibili a Luigi Lusi, ex parlamentare e tesoriere del partito “Democrazia è Libertà – La Margherita”. Il provvedimento della Corte d'appello capitolina conclude, per quanto concerne l'aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui Lusi è stato coinvolto e condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017.