Manuel Vallicella | il video dopo la morte della madre | “È dura”

Uomini e Donne - lutto per Manuel Vallicella : il commovente addio alla sua mamma : Manuel Vallicella , protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne , ha perso la madre nelle scorse ore. L’ex tronista ha dato l’annuncio della scomparsa con un post pubblicato su Instagram che ha commosso i suoi tantissimi fan. La madre era malata da tempo. Nell’immagine il ragazzo compare in una foto insieme alla mamma e scrive: “Fai buon viaggio amore mio”. In tanti hanno mandato messaggi di ...

