Male l' indice del settore costruzioni italiano | preso di mira dalla fame ribassista degli

Biathlon – Male la staffetta italiana a Oberhof : le azzurre solo quindicesime : Giornata storta per la staffetta femminile senza Wierer: solo Vittozzi si conferma, l’Italia chiude quindicesima a Oberhof Mettiamola così: una giornata storta può capitare a tutti e dopo due trionfi in due gare individuali con Lisa Vittozzi, pazienza se la squadra italiana femminile lascia Oberhof con il 15esimo posto della staffetta. La campionessa di Sappada in prima frazione dimostra ancora una volta perché è entrata ...