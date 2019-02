Malattie cardiovascolari | il sonno protegge il cuore

Malattie cardiovascolari : gli screening “non servono solo a verificare se la pressione è alta” : Da oggi al 17 febbraio, riparte “Cardiologie aperte“: oltre 150 strutture offrono in tutta Italia screening gratuiti alla popolazione. “Partendo dal fatto che in Italia ogni anno si registrano 240 mila morti per Malattie cardiovascolari, anche quest’anno abbiamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione“, spiega all’Adnkronos Salute Michele Massimo Gulizia, presidente della ...

Noci contro depressione e Malattie cardiovascolari : le Noci sono ottime contro la depressione e le malattie cardiovascolari. mangiarne 3 al giorno fanno bene alla salute. Ecco perchè nello studio

Malattie cardiovascolari - ictus - Alzheimer : i primi vasi sanguigni umani creati in laboratorio : Siamo di fronte a una svolta nello studio delle Malattie cardiovascolari e altre patologie come Alzheimer e ictus: in Austria sono stati “coltivati” i primi vasi sanguigni umani in provetta. Questi organoidi, ossia organi in miniatura, sono simili a capillari umani e saranno utilizzati come laboratorio vivente per sperimentare farmaci e studiare le Malattie del sistema cardiovascolare. Il traguardo raggiunto dal team di ricercatori ...

Inquinamento e Malattie neurodegenerative e cardiovascolari : quando il verde ci salva la vita : Molti studi scientifici hanno dimostrato una forte correlazione tra esposizione alle polveri sottili inferiori di diametro a 10 micron (un centesimo di millimetro) e alcune malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. Per particolato fine e ultrafine si definiscono le particelle inferiori o uguali a 2,5 micron e definite PM 2.5. Il particolato fine è prodotto dalle emissioni di auto, industrie e agricoltura. Possibili effetti di ...

Diabete : rischio Malattie cardiovascolari : Al via nelle piazze italiane “Al cuore del Diabete”, la campagna nazionale sulla prevenzione del rischio cardiovascolare nelle persone con Diabete