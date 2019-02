Mahmood malato | salta l’ospitata a Sanremo Young | “Barricato in casa”

lanostratv

: RT @twoghostays: MA SEI MALATO MAHMOOD CHE ANTICIPI LALBUM CIOÈ STAI CALMO CJE IO STO MALE ODIDO NON CE LA FACCIO MANCA POCO - thisismyadvice : RT @twoghostays: MA SEI MALATO MAHMOOD CHE ANTICIPI LALBUM CIOÈ STAI CALMO CJE IO STO MALE ODIDO NON CE LA FACCIO MANCA POCO - BSHAWNX : RT @twoghostays: MA SEI MALATO MAHMOOD CHE ANTICIPI LALBUM CIOÈ STAI CALMO CJE IO STO MALE ODIDO NON CE LA FACCIO MANCA POCO - twoghostays : MA SEI MALATO MAHMOOD CHE ANTICIPI LALBUM CIOÈ STAI CALMO CJE IO STO MALE ODIDO NON CE LA FACCIO MANCA POCO -

(Di sabato 16 febbraio 2019)non va dalla Clerici. L’annuncio Il talentè finalmente tornato in onda con la sua seconda edizione. Venerdì 15 febbraio è stata trasmessa la prima puntata dello show condotto da Antonella Clerici direttamente dal Teatro Ariston di. Come annunciato anche dai promo i superospiti della prima puntata dovevano essere John Travolta e il vincitore della 69esima edizione del Festival di. A poche ore della messa in onda c’è stato un imprevisto: il cantante non si è presentato.e quindi ha preferito rimanere a casa per curarsi, visti i numerosi impegni che dovrà affrontare nei prossimi giorni. A svelare il problema di salute è stato il bravissimo artista sui social:“Ciao ragazzi la notizia brutta è che oggi sono barricato in casa influenzato. quella bella è che è uscita la classifica Fimi e ...