Maduro invita inviato Usa a Caracas

Maduro invita inviato Usa Abrams a Caracas : Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha invitato l'inviato Usa Elliot Abrams in Venezuela. Lo ha detto in una intervista esclusiva all'Associated Press, precisando che ci sono stati in questi giorni 'colloqui distesi' tra funzionari dei due Paesi a New York.