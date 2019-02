M5s sardi senza big | Combattiamo a mani nude contro le false illusioni di

huffingtonpost

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L'odore della guerra del latte si sente nell'aria. A Uras, un piccolo comune nell'entroterra della Sardegna, non si può non notare quanto ormai l'asfalto sia impregnato di questi nove giorni di battaglia dei pastori. I deputatidel Movimento 5 stelle e il presidente grillino della commissione Agricoltura, Filippo Gallinella,big, accompagnano il loro candidato presidente Francesco Desogus nella palestra comunale per incontrare i pastori. Circa venticinque in tutto, "me ne aspettavo di più", confessa Luciano Cadeddu: "Ma non è questo l'importante. L'importante è fare chiarezza e non dareai pastori come sta facendo la Lega".Il problema del prezzo del latte è molto più complesso rispetto al messaggio che a caldo ha diffuso il vicepremier leghista prima dell'indi ieri al Viminale con i pastori e gli industriali: ...