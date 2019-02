M5s - la rivolta dei grillini contro Davide Casaleggio : 'Ci ruba i dati personali' : Benvenuti al mondo. Polemica che i vertici M5S hanno provato a smorzare specificando che i dati in questione possono essere tranquillamente oscurati. Il malcontento covato da tempo, ovvero da quando ...

Luigi Di Maio sfascia il M5s : "A questo punto meglio il Pd" - la rivolta nella fronda : La "svolta" di Luigi Di Maio spacca il Movimento 5 Stelle ancora di più. Il capo politico ha annunciato l'apertura alle "alleanze locali con liste civiche" e regole ferree per le candidature alle Europee. Uno scatto in avanti che ha sorpreso anche Casaleggio e che indispettisce i parlamentari, convi

Il ministro Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : “Impegnatevi di più”. La rivolta del M5s : Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, finisce al centro della polemica dopo le sue dichiarazioni sulla scuola e sul Sud Italia: "Ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte. Più fondi? No, più impegno: lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio", afferma il ministro spiegando come si può recuperare il gap con il Nord.Continua a leggere

Renzi guida la rivolta contro le riforme del M5s : ... che dell'abolizione del Senato elettivo aveva fatto a suo tempo una bandiera sottolineando anche il tema della riduzione dei costi della politica. All'incirca 500 milioni a legislatura, lo stesso ...

Diciotti - la base M5s in rivolta : "Salvare o no il bullo Salvini?" : Ai vertici del Movimento 5 Stelle non resta che prendere tempo. L'obiettivo è trovare il modo migliore per arrivare a una via d'uscita dall'angolo nel quale, di fatto, sono stati costretti da Matteo Salvini. Il processo al ministro dell'Interno per il caso della nave Diciotti rischia, infatti, di far implodere i Cinque Stelle. A leggere i commenti sul Blog delle Stelle, ma anche sulle pagine Facebook dei big grillini, appare evidente la ...

M5s - primi no sulle grandi opere. Rivolta in Calabria : “Tradimento” : «Sai cosa dicevano i 5 Stelle quando erano all’opposizione? Che era tutto uno spreco, un abuso, che con i soldi dei cittadini si arricchivano solo Astaldi e Impregilo. Ora che sono al governo, si girano dall’altra parte». A parlare è Tullio De Paola, uno dei portavoce dell’associazione Raspa che da anni contesta il progetto di ampliamento della sta...

La rivolta della base M5s : "Gigi sei solo un ballista ormai siete uguali al Pd" : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome', riferimento al Salvabanche del governo Gentiloni in tutto simile al decreto su Carige del governo ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : "Ci prendete per il c**o" : Sorpresa, delusione, sgomento, rabbia. I grillini guardano nello specchio a cinque stelle e non si riconoscono più. Anzi, si chiedono se quelle facce lì, sono davvero quelle che hanno votato. L' affare Carige è peggio del tradimento sulle Trivelle, del valzer sulla Tav, dei clandestini lasciati in m

Luigi Di Maio - disastro al Mise : "Sì alle trivellazioni" - M5s e ministro Costa in rivolta : Erano No Euro e diventarono Filo-Euro. Erano No Ilva e lasciarono aperta l' Ilva. Non volevano la Tap, poi diedero il via libera alla Tap. Si pensava che avessero ormai toccato il fondo. E invece decisero di andare ancora più a fondo, nel mare, decidendo di trivellarlo. L' ultimo capitolo della saga

BOLKESTEIN - RIVOLTA NCC A ROMA/ Bruciate bandiere M5s - Salvini : "troviamo mediazione con i tassisti" : BOLKESTEIN, Ncc in piazza a ROMA: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, Bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.