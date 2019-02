L' uomo ama il cane come il figlio | meno il gatto Quando la scienza perde la

The Founder : trama - cast e curiosità del film sull’uomo che inventò McDonald’s : Giovedì 14 febbraio, in prima serata su Rai3 dalle 21.15, va in onda il biopic che racconta la storia di Ray Kroc, l’uomo che ha inventato Mc Donald’s per come intendiamo oggi la notissima catena di fast food. Il film si intitola The Founder ed è diretto da John Lee Hancock, già regista di Saving Mr. Banks: nel cast ci sono Michael Keaton e Laura Dern, visti di recente nel Marvel Cinematic Universe e nella saga di Star Wars. The ...

Regali San Valentino 2019 : per lei - uomo originali su Amazon : Regali San Valentino 2019: per lei, uomo originali su Amazon Cosa regalare a San Valentino Alla festa degli innamorati fiori e cioccolatini sono un must. Regali San Valentino: qualcosa di più originale? Tuttavia, basta fare un giro su Amazon per trovare – senza neanche spendere tanto – qualcosa di più originale da regalare al proprio partner. Regali San Valentino 2019: fiori? Per esempio, invece, di un mazzo di fiori, ...

Verissimo - Amanda Lear : ‘Meglio i miei 10 gatti che un uomo - ho avuto solo un grande amore’ : Amanda Lear è una sicurezza, qualunque cosa dirà non passerà inosservata. Dopo vent’anni Amanda Lear torna nello studio del Brutto Anatroccolo che adesso è diventato quello di Verissimo. Modella, pittrice, cantautrice che ha venduto 28 milioni di dischi, musa, presentatrice, ma anche gattara e olivicoltore. “Mi stupisce vedere le copertine e i video del passato, perché c’è una Amanda Lear domestica che lava i piatti, fa il ...

Amanda Lear : «Feci credere di essere un uomo - si parlava solo di me» : Da più di 50 anni sotto la luce dei riflettori, Amanda Lear ha raccontato a Verissimoalcuni retroscena della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Intervistata da la poliedrica artista ha ...

Stefania e Amanda Sandrelli : «Noi più unite che mai - Gino Paoli un uomo straordinario» : Un legame fortissimo e unico, come solo quello tra mamma e figlia può essere. Stefania Sandrelli e sua figlia Amanda , ospiti di Domenica In , hanno raccontato tanti aspetti del loro rapporto, ...

Amanda Knox - la Corte europea dei diritti dell'uomo ordina all'Italia di pagarle 18mila euro : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato all'Italia di pagare ad Amanda Knox 18mila euro come risarcimento per la mancata fornitura di assistenza legale e di un traduttore nell'interrogatorio successivo alla morte della coinquilina Meredith Kercher. Per l'esattezza, 10.400 euro dovranno es

L’uomo del giorno – Roberto Sosa - chiamato El Pampa : Roberto Carlos Sosa (Santa Rosa, 24 gennaio 1975) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino con passaporto italiano, di ruolo attaccante. È stato opinionista di Sky Sport. È soprannominato El Pampa in riferimento alla regione da cui proviene. Attaccante forte fisicamente capace di far salire la squadra, non dotato di una tecnica eccelsa ma di un ottimo colpo di testa grazie alla sua altezza e elevazione. Risulta essere decisivo ...

Stefania - uccisa e poi bruciata : accusata di omicidio l'ex amante dell'uomo : Stefania Crotti, una donna di Gorlago (in provincia di Bergamo), è stata uccisa a martellate: il corpo poi è stato dato alle fiamme. La Procura di Brescia ha predisposto il fermo di Chiara Alessandrini, ex amante del marito della vittima, ora accusata di omicidio. Stefania Crotti, arrestata Chiara Alessandrini per omicidio Le prime ricostruzioni portano tutte verso un delitto passionale: l'accusata, una donna 43enne di Rho, in passato avrebbe ...

Donna carbonizzata - indagata l'ex amante del marito : un altro uomo interrogato per ore : Un uomo interrogato per ore e poi rilasciato, una Donna indagata a piede libero e un corpo al quale è stato possibile dare un nome. Sono gli elementi dell'inchiesta sul cadavere di Donna trovato ...

Glass - Samuel L. Jackson è ancora l uomo di vetro nel sequel di Shyamalan : Samuel L. Jackson , siede nel salottino del londinese Corinthia Hotel, tutto di cachemire abbigliato, cappellino compreso. 'Perché insistevo tanto per fare Glass con Shyamalan? Perché ho bisogno di ...

Torino - uomo chiama i carabinieri : “Venite a prendermi - ho ucciso mio figlio” : Un dentista in pensione di 70 anni oggi pomeriggio intorno alle 16 ha strangolato il figlio adottivo di 36 anni con un cavo del computer, quindi ha chiamato i carabinieri e si è consegnato confessando il delitto. La vittima soffriva da tempo di forte depressione.Continua a leggere

Il Paradiso Delle Signore - trama 11 gennaio : arriva un uomo misterioso allo shop : La trama della puntata di domani, 11 gennaio, de 'Il Paradiso Delle Signore' rivela che allo shop ci sarà un ingresso inaspettato e a sorpresa. Un uomo misterioso, infatti, farà capolino nello shopping center e inizierà a manifestare un interesse morboso per la capo commessa Clelia. La donna si rivelerà molto preoccupata poiché inizierà a temere che si possa trattare del suo ex marito o di qualcuno di molto vicino a lui. Nel frattempo, pieno di ...

L'uomo più ricco del mondo è ora single : Jeff Bezos di Amazon divorzia dopo 25 anni : L'uomo più ricco del mondo è ora sulla piazza. Jeff Bezos , numero 1 di Amazon, proprietario del Washington Post e al primo posto nelle classifiche dei 'paperoni' mondiali secondo le classifiche specializzate - tra cui ...