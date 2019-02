Luigi Lusi | confiscati nove milioni all' ex tesoriere della Margherita

Confiscati i beni all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi : Roma, 15 feb., askanews, - Oltre 9 milioni di euro. A tanto ammonta il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, confiscato dalla Guardia di ...

Confiscati beni per 9 milioni all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi : Roma, 15 feb., askanews, - La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, per un ammontare di oltre 9 ...

Confiscato patrimonio per 9milioni di euro a Luigi Lusi - fu tesoriere della Margherita : Roma - Confiscato il patrimonio dell'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi. Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di confisca della Corte di Appello capitolina del patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a Lusi, per un ammontare di oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento conclude, per quanto concerne l’aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui è stato ...

Finanza confisca 9 milioni di beni a Luigi Lusi : ex tesoriere Margherita : Roma – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di confisca della Corte di Appello capitolina avente ad oggetto il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a Luigi Lusi, per un ammontare di oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento conclude, per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui e’ stato coinvolto l’ex parlamentare e ...

È stato confiscato il patrimonio dell’ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi - per oltre 9 milioni di euro : La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato il patrimonio di Luigi Lusi, l’ex tesoriere e parlamentare del partito La Margherita di Francesco Rutelli, che era stato condannato in via definitiva nel 2017 per appropriazione indebita. Lusi sta attualmente scontando una

Luigi Lusi - beni e soldi sequestrati per 9 milioni di euro diventano patrimonio dello Stato : A sette anni dallo scandalo che di fatto cancellò la Margherita di Rutelli, si è conclusa la vicenda giudiziaria di Luigi Lusi, ai tempi tesoriere del partito. Nel 2012, l'ex parlamentare era Stato arreStato con la moglie e due commercialisti per aver distratto fondi per svariati milioni, destinati

Luigi Lusi - confiscato patrimonio per 9 milioni di euro all’ex tesoriere della Margherita : Beni per un valore di 9,2 milioni di euro riconducibili a Luigi Lusi sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma. Lusi è stato condannato in via definitiva per appropriazione indebita per aver "distratto fondi destinati al partito (La Margherita) mediante un complesso sistema di false fatturazioni".Continua a leggere

Luigi Lusi - all'ex tesoriere della Margherita confiscati beni per 9 milioni di euro : beni mobiliari e immobiliari per un ammontare di oltre 9 milioni di euro, riconducibili a Luigi Lusi, l'ex parlamentare e tesoriere della Margherita condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017, sono stati confiscati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Il provvedimento, in esecuzione di un'ordinanza della Corte di Appello di Roma conclude, per quanto concerne l'aspetto ...

Margherita - Guardia di Finanza confisca patrimonio da oltre 9 milioni di euro all’ex tesoriere Luigi Lusi : oltre 9 milioni di euro: è questa la cifra a cui ammonta il patrimonio dell’ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Roma. I militari hanno eseguito l’ordinanza di confisca della Corte di Appello capitolina del patrimonio mobiliare e immobiliare che conclude, per quanto concerne l’aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto l’ex parlamentare e tesoriere del ...