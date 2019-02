Love Team: nati sotto il segno di San Valentino

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 febbraio 2019) 14 febbraio, San, la festa degli innamorati. Si ok, tutto bello, ma il nostro amore è il pallone, che si fa? Bella domanda!Oltre a godermi l’Europa League, ieri sera ho pensato che l’idea migliore fosse andare a scartabellare nei database e tirar su una squadra di calciatori che in questa lieta (o funesta, fate voi) giornata sono.Il risultato non è poi nemmeno malaccio, soprattutto davanti!Ma andiamo con ordine, e pensiamo alla cosa principale: il manico che deve dirigere la squadra.L’allenatoreIl casting in realtà era abbastanza limitato, la prima opzione saltata agli occhi era quella dell’ex mister del Frosinone, Moreno Longo, ma poco ci si addiceva per modi e impostazione tattica (difesa a tre non c’è la potevamo permettere).L’altra opzione, quella su cui è ricaduta poi la nostra scelta, era il mister del sorprendente ...