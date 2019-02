Lombardia | Fontana | ' pronti ad aumentare fondi Dote merito'

Lombardia : Fontana firma 3 ordinanze - stanziati 3 - 5 mln per sisma Mantova (2) : (AdnKronos) - Con l'ordinanza 458, inoltre, è stato finanziato l'intervento per il ripristino della 'Parrocchia Assunzione della Beata Vergine Maria in Carbonara di Po', il cui costo complessivo, pari a 650mila euro, verrà coperto per 290mila euro a carico del Commissario, ricavati da fondi inizialm

Lombardia : Fontana firma 3 ordinanze - stanziati 3 - 5 mln per sisma Mantova : Milano, 11 feb. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato 3 ordinanze, già pubblicate sul Burl, con le quali vengono stanziati fondi per circa 3,5 milioni di euro e approvato

Sicurezza : Fontana - 'bene accordo con Viminale e Anci - da Lombardia già 1 mln' : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - "Siamo estremamente soddisfatti dell'accordo sulla Sicurezza integrata tra Regione Lombardia, Ministero dell'Interno ed Anci. Un provvedimento che come Regione abbiamo fortemente voluto, investendo risorse importanti. Ringraziamo per questo il ministro Matteo Salvini che

Lombardia : Fontana e Cambiaghi - '20 mln per rilancio strutture sportive' (2) : (AdnKronos) - "Oggi -sottolinea Cambiaghi- i ragazzi vanno su un campo di calcio, su una pista di atletica o in una piscina per frequentare corsi, camp, stage. Non c'è spontaneità, non c'è passione. Chi, come noi, punta alle Olimpiadi deve cominciare o ricominciare da qui. È necessario tenere sempre

Lombardia : Fontana e Cambiaghi - '20 mln per rilancio strutture sportive' : Milano, 21 gen. (AdnKronos) - Si è riunito oggi a Palazzo Lombardia lo 'Sporthub mentoring visit', un tavolo ristretto per parlare con istituzioni e stakeholder di sport come volano di sviluppo socio-economico per accrescere la consapevolezza nella società e nella promozione del territorio e favorir

Lombardia : Fontana - 'su autonomia no compromessi o governo a rischio' (2) : (AdnKronos) - In altre parole, per Fontana "non serve a niente un compromesso come avvenne per la devolution, che a forza di tirare da una parte e dall'altra, fu una soluzione al ribasso. Questa è 'la' riforma su cui tutti i governatori del Nord hanno messo la faccia". E dunque "o si fa una riforma

Lombardia : Consiglio vota unanime autonomia - Fontana 'buona politica' : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Con questa votazione il Consiglio regionale ha dimostrato di saper fare buona politica. Ha lanciato un messaggio che credo non potrà restare inascoltato da chi dovrà prendere le prossime decisioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in

Lombardia : Fontana e Rizzoli - su Iperdì cerchiamo di tutelare occupazione : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha incontrato una delegazione dei dipendenti SuperDì e Iperdì a margine della seduta del Consiglio regionale. "Mi fa piacere che i

Battisti : Fontana - Lombardia vicina ai familiari delle vittime : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "Soddisfazione per la cattura di Cesare Battisti. Ogni atto di giustizia, piccolo o grande che sia, rafforza la fiducia nelle istituzioni e indica la strada della legalità come la più sicura e 'conveniente'". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia,

Morte Aiuti - Fontana : Lombardia gli sarà sempre riconoscente : Milano, 11 gen., askanews, - 'La grande opera svolta da Fernando Aiuti, ricercatore e pioniere della lotta all'Aids, e primo a combattere la discriminazione verso le persone affette da hiv, non andrà ...