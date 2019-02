L' Italia dell' ' antitutto' nel nuovo Zingarelli

Golf - European Tour 2019 : un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri - il taglio ferma gli Italiani : Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelti gli slalomisti dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al cancelletto di partenza domenica : Stanno per scorrere i titoli di coda ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, domenica 17 febbraio andrà in scena l’ultima gara del lungo programma iridato: si tratta dello slalom speciale maschile, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia, come le principali Nazionali della disciplina, avrà a disposizione quattro posti. Sono stati appena designati i quattro azzurri in gara: Saranno al cancelletto di ...

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : scelte le slalomiste dell’Italia. Sabato saranno tre le azzurre al via : Stanno per avviarsi a conclusione i Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, infatti domani, Sabato 16 febbraio, andrà in scena nelle l’ultima gara femminile inserita nel programma iridato: si tratta dello slalom speciale, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia schiererà tre atlete al cancelletto di partenza. Sono state appena designate le tre azzurre in gara: domani saranno in partenza per la prima ...

Coppa Davis - l’analisi del girone di ferro dell’Italia : Isner e Raonic sulla strada degli azzurri : Coppa Davis, l’Italia di Corrado Barazzutti si troverà a doversi districare in un girone molto difficile nelle Finals di Madrid Il nuovo format della Coppa Davis sta vivendo il suo esordio in questa stagione 2019. A novembre in quel di Madrid si giocherà la fase finale che farà seguito agli scontri eliminatori delle scorse settimane. Ieri pomeriggio sono stati sorteggiati i gironi di Coppa Davis, dall’urna però non sono venute ...

Diecimila bambini uccisi o mutilati in un anno - il prezzo delle guerre (con armi anche Italiane) : Quasi 1 bambino su 5 vive in aree colpite da conflitti armati. Nel solo 2017 sono stati oltre 10mila i minori uccisi o mutilati. Ogni anno si stima che 100.000 neonati muoiono per le cause indirette delle guerre, come fame e malattie. Sono i numeri drammatici contenuti nell'ultimo rapporto di Save the Children. L'organizzazione umanitaria punta il dito anche contro l'Italia dove si continuano a produrre bombe destinate alla Coalizione saudita ...

Crisi Francia-Italia figlia dell'ignoranza : Non a caso nasce e si sviluppa al di fuori del circuito istituzionale, del circuito politico, ma in un circuito di marketing elettorale, di propaganda politica. E così questa Crisi, non è una Crisi ...

Bond - il «muro delle scadenze» che fa paura alle imprese Italiane : Per S&P Global Ratings sono 179 miliardi i titoli da rifinanziare entro il 2023, 37 miliardi già quest’anno. Preoccupano soprattutto le banche, ma a inizio 2019 si è riaccesa la speranza...

Bassa produttività - il «male oscuro» dell’Italia in quattro punti : Se l’Italia è nei guai, la colpa non è solo del suo gigantesco debito pubblico.L’altro grande problema del nostro Paese è rappresentato dalla Bassa produttività, cioè la scarsa capacità di crescere...

Il foreign fighter Italiano preso dai curdi : “Sono pentito - avevo paura delle bombe” : «Mi chiamo Samir Bougana, sono italiano e sono un terrorista dello Stato islamico». Quando inizia a parlare Bougana ha la voce flebile e gli occhi bassi, stringe tra le mani un bicchiere di tè. Ha capelli e barba corti, è assai lontano dall’immagine al momento della sua cattura avvenuta il 27 agosto scorso da parte delle forze curde in Siria. Bouga...

Nicki Micheaux in Chicago PD 6 con un ruolo chiave : i nuovi episodi della serie e dei suoi spin off arrivano in Italia : Novità importanti per i fan di Chicago PD 6 e delle sue serie sorelle e non solo negli Usa ma anche in Italia dove il pubblico attende con ansia la messa in onda dei nuovi episodi. Proprio poco fa, la produzione ha annunciato l'arrivo di Nicki Micheaux in Chicago PD 6 per quello che è stato definito un ruolo chiave ovvero quello di Jasmine Price, la figlia composta, brillante, piena di speranza e impressionante di Ray Price (Wendell Pierce). ...

Coppa Italia basket 2019 - il programma delle partite di oggi (15 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Proseguono oggi, venerdì 15 febbraio, con altre due partite in programma le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket, aperte nella giornata di ieri dai primi due quarti di finale presso il Mandela Forum di Firenze. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata e tutte le sfide si annunciano particolarmente combattute. Lo spettacolo non mancherà e le sorprese ...