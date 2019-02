L' Italia del senatùr

Coppa Italia basket 2019 - il programma delle partite di oggi (15 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming : Proseguono oggi, venerdì 15 febbraio, con altre due partite in programma le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di basket, aperte nella giornata di ieri dai primi due quarti di finale presso il Mandela Forum di Firenze. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata e tutte le sfide si annunciano particolarmente combattute. Lo spettacolo non mancherà e le sorprese ...

Messina : il convegno dell'Associazione Italiana Celiachia su 'Protocollo di diagnosi e follow up' - 23 febbraio al Palcultura : ... Psichiatria; Reumatologia; Ginecologia e Ostetricia; Anatomia Patologica; Igiene, epidemiologia e sanita pubblica; Medicina generale medici di famiglia; Pediatria Pediatri di libera scelta; Scienza ...

Spacca-Italia - stop del M5S : ignorati tutti i poteri della Commissione : Cinquantasei articoli, con centinaia di commi definiti e altri ancora da scrivere. Ma a pesare davvero sono quattordici parole della preintesa. Queste: il fabbisogno standard di istruzione, sanità e ...

Autonomia - tutti i dubbi (anche del M5s) : se è una mossa "spacca-Italia" ha già molti nemici : Giovedì sera il Consiglio dei ministri ha avviato il percorso delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che...

Atletica - Campionati Italiani indoor oggi (15 febbraio) : orari e programma delle gare. Come vederle in tv : oggi venerdì 15 febbraio incominciano i Campionati italiani indoor 2019 di Atletica leggera, la prima giornata è riservata esclusivamente al salto in alto. C’è grande attesa al Palaindoor di Ancona per gustarsi le gesta di Gianmarco Tamberi, una delle nostre punte di diamante vuole migliorare lo stagionale di 2.27 realizzato la scorsa settimana a Banska Bystrica e insegue una prestazione di assoluto livello per presentarsi agli Europei ...

Busta paga e stipendio : Italiani scontenti della retribuzione - cosa manca : Busta paga e stipendio: italiani scontenti della retribuzione, cosa manca stipendio e Busta paga, cosa pensano gli italiani La Busta paga del mese è tra le più attese tra i lavoratori, molti dei quali però guardano al proprio stipendio con un po’ di insoddisfazione. La retribuzione percepita scontenta, ma l’aspetto maggiormente preso in esame dai lavoratori riguarda la meritocrazia, una componente che sembra ancora mancare a dovere nel ...

Chicos Mambo ' Tutu - annullato il tour Italiano e la data a Padova del 13 febbraio : Con l'auspicio di poter riprogrammare presto la data, l'organizzazione comunica che i biglietti acquistati possono essere utilizzati per altri spettacoli in programma. Per cambi-data e informazioni è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio : Prescrizione. L’ultima di BankItalia : meno tutele ai truffati dalle banche : Risparmio, Bankitalia vuole levare le tutele per i truffati La proposta: dimezzare da 10 a 5 anni la “prescrizione” per i clienti che ricorrono all’Arbitro bancario. Per il 2009-2014 restano solo i giudici di Carlo DI Foggia Matteo Pitagorico di Marco Travaglio Houston, abbiamo un problema: l’analisi costi-benefici sul Tav “non convince” Matteo Salvini. E questo è un bel guaio. I professori Ponti&C, incaricati di valutare se convenga ...

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nella puntata del 14 febbraio 2019? : ...

Corsa del Crédit Agricole - in Italia gli utili aumentano a 793 milioni : Con 793 milioni di utile netto, in crescita dell'8% , il Crédit Agricole in Italia si conferma fra le banche top per redditività nel nostro Paese. Il gruppo guidato in Italia da Giampiero Maioli negli ...

AlItalia - allo Stato oltre il 50% Avanti con Delta-easyJet : MILANO - Servirà almeno un miliardo di euro per far ripartire Alitalia, due miliardi nei prossimi 3-4 anni, orizzonte del piano industriale che Ferrovie dello Stato studierà con i partner Delta Air ...

Di Maio conferma la svolta : lo Stato torna comproprietario di AlItalia - con Fs e partner Delta e Easyjet : Il vicepremier spiega ai sindacati: 'Potranno partecipare anche altre società pubbliche o private', dice escludendo un ridimensionamento dell'azienda e la salvaguardia dei livelli occupazionali. ...

SURVIVOR - Italia 1/ Streaming video del film con P.Brosnan - 14 febbraio 2019 - oggi - : SURVIVOR, in prima serata su ITALIA 1 il film con Pierce Brosnan e Milla Jovovich. Va in onda un film completamente dedicato all'azione e all'adrenalina.

Sorteggio Coppa Davis 2019 - le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. USA e Canada sfidanti complessi per i quarti di finale : Si è svolto pochi minuti fa il Sorteggio delle finali di Coppa Davis che si terranno dal 18 al 24 novembre 2019 alla Caja Magica di Madrid, Spagna. All’Italia sono toccati in sorte i team degli Stati Uniti e del Canada. Gli USA erano già qualificati per le finali avendo raggiunto la semifinale lo scorso anno, mentre i canadesi hanno superato al match decisivo la Slovacchia nel confronto preliminare di inizio febbraio. Al netto delle ...