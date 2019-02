Laurea honoris causa a Kanzaki lo scienziato dei «cyborg insetti»

Bicocca - Laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki : ... unendo le neuroscienze e l'informatica', e un ringraziamento 'ai miei colleghi che hanno stretto una forte collaborazione con il Giappone, luogo tradizionale di scienza e formazione', auspicando che ...

Università : Bicocca - Laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - L’Università di Milano-Bicocca ha conferito questa mattina la laurea magistrale honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, direttore del research center for advanced Science and Technology (Rcast) dell'Università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazio

Laurea honoris causa in Informatica allo scienziato degli insect-robot : L’Università di Milano-Bicocca ha conferito questa mattina la Laurea magistrale honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, direttore del Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST) dell’Università di Tokyo (una delle maggiori istituzioni scientifiche giapponesi) e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale. La Laurea a Ryohei Kanzaki è ...

Università degli Studi di Milano-Bicocca : Laurea honoris causa a Ryohei Kanzaki : L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, giovedì 14 febbraio, ore 11, nell’Aula Magna (edifico U6, piazza dell’AteneoNuovo 1, Milano), la laurea magistrale Honoris causa in Informatica a Ryohei Kanzaki, Direttore del Centro di Ricerca per la Scienza e Tecnologia Avanzate (RCAST) dell’Università di Tokyo e neuro-scienziato noto a livello internazionale per le sue ricerche di frontiera su nuovi modelli di Intelligenza Artificiale, ...