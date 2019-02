L'Aria che tira - Silvio Berlusconi zittisce Myrta Merlino : "Se io parlo - lei mi lascia finire" (Video) : Intervistare Silvio Berlusconi è da sempre difficile, interromperlo lo è ancora di più. Se ne sono accorti i conduttori dei talk che, a partire da questa settimana, sono tornati ad ospitarlo nei rispettivi programmi in vista della prossima candidatura alle elezioni europee.Mai sintetico, non rispettoso dei tempi televisivi e soprattutto fuori dagli schemi, con le domande preparate dagli autori che, sistematicamente, non ottengono ...

Formiche e blatte negli ospedali napoletani - qualcuno le porta di proposito. Aria di complotto sull'ennesimo scandalo sanità : In principio furono le Formiche. Comparvero nel novembre scorso all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Camminavano sul povero corpo indifeso di una donna di 70 anni, ricoverata nel reparto di ...

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : 'Ecco dove manderei Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi all' Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini , suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. 'Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega',...

StraordinAria scoperta a Gibiliterra : trovata l’ultima impronta dell’uomo di Neanderthal - la specie umana che si è estinta migliaia di anni fa : A Gibilterra è stata scoperta l’ultima impronta di un uomo di Neanderthal datata a circa 29.000 anni fa, rimasta impressa in quella che era ai tempi una duna di sabbia. Il rinvenimento è avvenuto in seguito ad uno studio pubblicato di recente sulla rivista Quaternary Science Reviews da un gruppo internazionale di paleontologi, coordinati dall’Università spagnola di Siviglia, che comprende le Università portoghesi di Lisbona e ...

Il Segreto anticipazioni : MAria scopre che GONZALO l’ha abbandonata : Grande delusione per MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la ragazza scoprirà infatti da Fernando Mesia (Carlos Serrano) che il marito GONZALO Castro (Jordi Coll) l’ha abbandonata. Ripercorriamo, quindi, i passaggi fondamentali di questa trama… Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà nel momento in cui GONZALO e MARIA daranno l’impressione di essere in crisi. Se ci avete letto in ...

Malattie croniche in costante aumento. Spesa sanitAria sfiora 67 mld : Roma, 15 feb., askanews, - Sono 24 milioni gli italiani con una patologia cronica, ipertensione, artrite/artrosi e Malattie allergiche,, quasi il 40% della popolazione del Belpaese. Fra questi 12,5 ...

Archeologia digitale : lanciato il progetto europeo AriaDNEplus : Monumenti, siti e reperti archeologici, europei e non solo, a portata di click. Questo l’ambizioso obiettivo del progetto ARIADNEplus, che si propone di costruire una piattaforma per integrare i dati provenienti dalle indagini archeologiche, e che vede fra i nuovi partner anche l’INFN con la sua rete dedicata ai beni culturali CHNet. Il progetto, di cui si è appena svolto l’evento di lancio al PIN, Polo Universitario della città di Prato, è ...

Sicilia : riprende a oltranza la maratona finanziAria all'Ars - polemiche in aula : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Dopo diversi stop and go, è ripresa solo dopo le 22.30 la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana per approvare la legge finanziaria "entro questa notte", come ha sottolineato questa sera il Presidente Ars Gianfranco Miccichè. Una maratona che andrà avanti a oltranza

Clima rovente all'Ars - ultimatum di Miccichè per l'approvazione della FinanziAria : Approfondimenti Ars, la Finanziaria arriva in aula: via il bollo per le auto elettriche 11 febbraio 2019 Ars, la Finanziaria procede a piccoli passi: stop all'aumento dell'Irpef 12 febbraio 2019 ...

Miccichè : 'La FinanziAria all'Arssi approva stanotte oppure salta' : "La Finanziaria deve essere fatta entro stanotte o non si fa piu'". Sono le parole del presidente dell'Ars Gianfranco Micciche' che ha aperto e rinviato subito l'Aula alle 21.30. Micciche' ha dunque ...

Musumeci convoca Giunta straordinAria : ecco perchè : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha convocato una Giunta straordinaria dopo la bocciatura delle legge di stabilità.

Meteo Protezione Civile domani : Aria piu' fredda da est verso il centro-sud con qualche disturbo : Nella giornata di domani avremo l'afflusso di aria nuovamente più fredda da Est, in particolar modo al centro-sud. Il tempo rimarrà comunque nel complesso stabile. Previsioni Meteo Venerdì 15...