La vista di Micalizzi è salva | il fotoreporter ferito in Siria presto in Italia

Gabriele Micalizzi - “il fotografo italiano ferito in Siria ha perso la vista da un occhio ma non è in pericolo di vita” : Non è in pericolo di vita ma ha perso la vista da un occhio. Questa la situazione di Gabriele Micalizzi, il fotoreporter italiano ferito ieri in Siria sul fronte tra Isis e forze curde. A riferirlo fonti in contatto con i familiari. Il 34enne, dopo varie incertezze sulla sua destinazione, è stato ricoverato ieri notte a Baghdad. La notizia era stata diffusa in un primo momento da fonti curde tramite un tweet del Rojava information ...