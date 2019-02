La vera guerra all’integrazione

ilfoglio

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Sana Cheema era cresciuta a Brescia, dove si era diplomata ed era cittadina italiana dal settembre 2017. Era tornata in patria, in Pakistan, per essere uccisa dalla famiglia dopo aver rifiutato il matrimonio combinato e aver voluto sposare invece un ragazzo italiano. Venerdì è arrivata l’incredibile