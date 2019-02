La sorpresa di San Valentino per Manuel Bortuzzo | la sua fidanzata in ospedale

Meghan Markle e Harry separati a San Valentino. sorpresa a cena : Meghan Markle e Harry hanno trascorso il primo San Valentino da marito e moglie separati. Le ragioni di Stato lo hanno imposto. Il Principe infatti è andato nel Circolo Polare Artico, in Norvegia, per incontrare le truppe britanniche. Anche se a separarlo da Meghan c’erano migliaia di chilometri, il suo cuore e i suoi pensieri erano tutti per lei. Così, Harry è stato accolto dai militari in un piccolo igloo, realizzato apposta per lui, ...

Antonella Clerici riceve una sorpresa prima di Sanremo Young : Sanremo Young: Antonella Clerici e la dedica d’amore di Vittorio Garrone Nel corso della puntata di Storie Italiane di venerdì 15 febbraio, Eleonora Daniele ha mandato in onda un filmato inedito che ha visto come protagonista un’emozionatissima Antonella Clerici ricevere una sorpresa speciale dal compagno Vittorio Garrone. Le prove di Sanremo Young sono state interrotte all’improvviso e la conduttrice ha ricevuto una serenata, ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Francesco e Giulia - grande sorpresa : “Il San Valentino più bello della mia vita” : Francesco Monte e Giulia Salemi, San Valentino d’amore tra coccole e palloncini Il San Valentino di Francesco e Giulia è stato speciale. Indimenticabile. La fashion blogger non si sarebbe mai aspettata che il suo fidanzato potesse realizzare solo per lei una bellissima sorpresa. Tornata a casa, ha trovato mille palloncini, luci soffuse e un posto […] L'articolo Francesco e Giulia, grande sorpresa: “Il San Valentino più bello ...

Lele dei Negramaro a sorpresa sul palco con Sangiorgi : "Tornerò presto". In tour il fratello : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale , è tornato a sorpresa sul palco. Stasera, per l'apertura del tour indoor della band a Rimini, Lele ha ...

sorpresa di San Valentino alla fidanzata - ma addobba con i cuoricini l'auto sbagliata : di Eugenio Caliandro a forma di cuore, rigorosamente rossi, e l'immancabile mazzo di fiori. Quanto di meglio e di più romantico una donna possa aspettarsi dal suo uomo nel giorno di . L'omaggio ...

San Valentino - Elisa Isoardi spiazzata in diretta : la sorpresa del misterioso corteggiatore : Colpo di scena alla Prova del Cuoco: chi ha inviato un mazzo di rose rosse alla conduttrice? Lui si firma O.B, ma c'è chi...

Sam Gowland ha lasciato Chloe Ferry senza parole con la sua sorpresa di San Valentino : Boyfriend goal The post Sam Gowland ha lasciato Chloe Ferry senza parole con la sua sorpresa di San Valentino appeared first on News Mtv Italia.

Alassio - uno striscione di 20 metri per dire “Ti amo” : la sorpresa apparsa a San Valentino : Ci sono tanti modi per dire ti amo ma sicuramente quello utilizzato da qualche innamorato ad Alassio è abbastanza plateale. All’alba di San Valentino sul molo Bestoso e ben visibile da tutta la passeggiata Grollero è apparso uno striscione lungo una ventina di metri con una frase tratta da una canzone di Venditti.Continua a leggere

sorpresa di San Valentino per Samsung Galaxy S6 con aggiornamento di gennaio : sorride anche l’S7 : Davvero significativo quanto trapelato in Rete oggi 14 febbraio per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S6, anche perché le notizie odierne possono essere interpretate come un segnale molto incoraggiante persino per chi dispone di un Samsung Galaxy S7. Dopo avervi parlato a fine 2018 di un assaggio di Android Pie per lo smartphone lanciato sul mercato nel 2015 (il riferimento allora cadde su un icon pack come potrete notare ...

Kaspar Capparoni e Yuri eliminati all’Isola dei Famosi 2019 con sorpresa tra bollenti spiriti e il forfait di Alda d’Eusanio : E alla fine è ancora tutto come previsto se non fosse per la misteriosa assenza di Alda d'Eusanio che ieri sera non era presente in puntata a L'Isola dei Famosi 2019 per via di quello che sembrava essere un impegno già preso. Il mistero si infittisce e forse solo oggi scopriremo la verità sull'assenza dell'opinionista che, se tutto andrà come deve, tornerà in onda mercoledì prossimo insieme al resto della ciurma ma senza i due eliminati di ieri ...

Tatangelo - emozionante sorpresa al ritorno da Sanremo : Al ritorno da Sanremo, Anna Tatangelo ha ricevuto un’emozionante sorpresa. La cantante di Sora infatti è stata accolta all’aeroporto da Andrea, il figlio nato dall’amore per Gigi D’Alessio. L’incontro ricco di emozioni è stato documentato sulle Stories di Instagram di Anna. Nel video, che ha fatto impazzire i follower, vediamo l’artista che in aeroporto si inginocchia per abbracciare il bambino, stringendolo ...

Mara Maionchi - "Loredana Bertè meritava i primi tre"/ "Sanremo? Mahmood sorpresa - Baglioni invece.." : Mara Maionchi si dispiace per la canzone di Loredana Bertè che avrebbe meritato secondo lei di finire fra le prime tre ecco cosa dice

Anna Tatangelo - l'emozionante sorpresa al ritorno da Sanremo : La cantante ha condiviso con i fan il momento in cui, al ritorno dal Festival, all'aeroporto, ha riabbracciato il figlio...