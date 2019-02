agi

: La Regione Siciliana stanzia 180 milioni per i precari e assume 8 mila persone: L'Assemblea regionale siciliana ha… - fisco24_info : La Regione Siciliana stanzia 180 milioni per i precari e assume 8 mila persone: L'Assemblea regionale siciliana ha… - gommaplastica : Grande successo per l'iniziativa 'Differenziamoci' organizzata dal dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Sicil… - promosecondlife : Grande successo per l'iniziativa 'Differenziamoci' organizzata dal dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Sicil… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) L'Assemblea regionaleha approvata la legge di stabilità regionale, al termine di una seduta fiume. Non era bastata la maratona notturna e il disco verde, con 34 voti a favore e 28 contrari, è scattato intorno alle 7.20, al termine dei lavori iniziati poco prima delle 22.30. Ancora in corso i lavori d'aula con l'obiettivo di varare il testo.Alle 3.30 il dibattito si era interrotto per tre ore dopo, impantanandosi sulle tabelle della Finanziaria che assegna una serie di contributi a pioggia a enti, teatri e consorzi. "Mai piu' sedute notturne", ha promesso il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché.Cosa è stato approvato Via libera nella notte all'Irca, l'istituto regionale per il credito agevolato alle cooperative e agli artigiani, con l'incorporazione di Ircac e Crias. Resta in piedi Riscossione Sicilia che per legge doveva essere chiusa entro la fine del ...