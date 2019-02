La proposta di legge veneta | “Albo professionale | fattura e partita Iva per le prostitute 

Veneto - la proposta di legge : albo per prostitute : Il Consigliere Antonio Guadagnini, Siamo Veneto, ha depositato il progetto di legge regionale n.28 "disciplina dell'esercizio della prostituzione" . Oggi la legge verrà discussa dalla commissione ...

Case chiuse - arriva la proposta di legge della Lega : La Lega tenta l'ennesimo blitz per il ripristino delle 'Case chiuse'. Il Carroccio è su queste posizioni da tempi non sospetti: qualcuno si ricorderà delle firme raccolte qualche anno fa per poter ...

Assistenza agli immigrati : il travagliato percorso della proposta di legge 'Ero straniero' : Presentata in Parlamento con 90mila firme, voleva superare la Bossi-Fini ed ora rischia di essere affossata dal decreto Salvini

Una legge contro querele temerario - De Gregorio e giornalisti non paghino per altri. La proposta di Verini e Romano : ... nella sua veste di Direttore de l'Unità dal 2008 al 2011 in seguito a querele quasi sicuramente 'temerarie' di personaggi della vita politica e pubblica di cui il giornale si era occupato, a partire ...

Superbollo auto - proposta di legge della Lega per abolirlo : ROMA - 'Abolire il Superbollo per le auto con potenze superiori ai 252 cavalli vapore'. È l'obiettivo della proposta di legge a prima firma del deputato umbro della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. '...

Flat-tax (con sanatoria) sui redditi incrementali : la proposta di legge della Lega : Una flat tax al 15% per Irpef e Ires, ma solo sui redditi incrementali. È il cuore di una proposta di legge presentata dalla Lega alla Camera a prima firma di Alberto Gusmeroli, sulla base di un'idea elaborata con Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci. Il progetto punta a traghettare il sistema fiscale verso la tassa piatta per tutti. Si tratta di una sperimentazione per 3 anni: il 15% si applica ai redditi 'extra' rispetto all'anno ...

Divieto di iscrizione contemporanea ad università : proposta di legge : Esiste dal 1933 una legge che vieta in Italia l'iscrizione contemporanea a diverse università. Anche l'on. Minardo interviene per sopprimerla

Legge sulle droghe - una nuova proposta : Dopo gli innumerevoli maneggiamenti della legislazione italiana sulle droghe di questi anni, con i colleghi Valeria Fedeli e Francesco Giacobbe abbiamo depositato una proposta organica che ridisegna il Testo Unico 309/90, consegnando una Legge sulle droghe finalmente organica, coerente e sistematica.La revisione, frutto di un gruppo di lavoro promosso da La Società della Ragione, coinvolge sia la parte penale – con una sostanziale ...

Medicina - in Senato proposta di legge su iter per donazione del proprio corpo dopo la morte a scopi didattici : Donare il proprio corpo dopo la morte per addestrare i medici e aiutare la ricerca. Una scelta per qualcuno macabra. Ma che può rappresentare un gesto concreto per il progresso scientifico e per salvare vite umane. Nella misura in cui un chirurgo che affina la pratica su un cadavere sarà più sicuro e preciso quando avrà sotto i ferri un paziente. Riducendo il rischio di errori. All’università di Bologna sono già arrivati 340 moduli di consenso ...

AOSTA. Il Consiglio regionale schiaccia sull'acceleratore per cambiare la legge elettorale. Oggi la prima Commissione "...

Plastica in mare - al via l’iter per la proposta di legge che prevede di ridurre i rifiuti sui fondali con l’aiuto dei pescatori : ridurre i rifiuti in mare grazie all’aiuto dei pescatori. È questo l’obiettivo che si pone la proposta di legge, per la quale è partito l’iter alla Camera, a prima firma della deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, che l’ha presentata insieme al collega Federico Fornaro. Il testo consentirà al ministero dell’Ambiente e alle Regioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori ittici finalizzate alla raccolta ...

Negozi chiusi la domenica - arriva la proposta di legge : nuovi orari e rotazione : L’accordo tra 'Lega' del ministro degli Interni Matteo Salvini e il Movimento Cinque Stelle del vice-premier Luigi Di Maio è giunto finalmente ad un'intesa dopo un lungo e faticoso compromesso politico. arriva la proposta di legge secondo la quale gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti per ventisei domeniche in un anno, ossia una domenica si e una no. E' questo il provvedimento che i due partiti politici in maggioranza di Governo ...

Veterinario gratis per chi adotta animali nei canili : la proposta diventa legge : Importante incentivo per l’adozione di cani e gatti. In Umbria è possibile ricevere cure veterinarie gratis, aiutando canili e oasi feline. Per la prima volta in Italia una regione presenta una legge che ha come obiettivo il netto aumento delle adozioni di animali domestici presenti in canili e altri centri. Si tratta dell’Umbria, il cui piano è quello di generare un sistema virtuoso atto a offrire una chance di vita migliore ai nostri ...

Stop ai negozi sempre aperti le domeniche : i dettagli (e le eccezioni) della proposta di legge : Aperture dei negozi, si cambia. Dopo mesi di confronto arriva l'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per innestare la retromarcia rispetto alle liberalizzazioni di Monti: basta esercizi sempre aperti, senza distinzioni di domeniche e festivi, con la grande distribuzione a fare la parte del leone e i piccoli negozi a reggere a stento la concorrenza.La maggioranza gialloverde punta a "rimediare al danno" concedendo di base aperture per la ...