La prima pasticceria crudista di Milano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Quando Nicola Salvi ha cambiato dieta, eliminando lo zucchero bianco e scegliendo l’alimentazione vegana, la qualità della sua vita è migliorata: ha cominciato a sentirsi più lucido e più energico. In due parole, più sano. Ma è stato l’incontro con uno chefnel 2013, a fargli scoprire unasalutare, che utilizza solo ingredienti vegetali e non cotti. È stato un colpo di fulmine: Nicola Salvi, che aveva sempre sognato di avviare un social business, un’attività commerciale con un impatto positivo sulla società, ha aperto la sua, Grezzo Raw Chocolate, a Roma, nel quartiere Monti. Poi ha inaugurato lo store nel centro di Torino. E adesso, per lavolta, ancheha la sua: è stata appena aperta nel quartiere Isola Garibaldi, in Via Pastrengo 2, a pochi passi dal Bosco Verticale. E, come le altre, impiega solo ...