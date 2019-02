La Porta Rossa 2 | cast | trama e anticipazioni Streaming tv e replica

La Porta Rossa - spoiler 20 febbraio : Vanessa al processo rivela di parlare con Cagliostro : Mercoledì 20 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con gli episodi inediti de ''La porta rossa 2''. Saranno trasmessi gli episodi 3 e 4 della seconda stagione. Come sappiamo, le puntate settimanali sono in tutto sei, per un totale di 12 episodi. Il protagonista, Leonardo Cagliostro, è ancora tra i vivi perché deve risolvere il mistero che avvolge la figura di Jonas, conosciuto nella prima stagione sotto forma di spirito e adesso ritornato ...

Alessia Marcuzzi : recupera L’Isola dei Famosi contro La Porta Rossa : Alessia Marcuzzi: cresce L’Isola dei Famosi contro La Porta Rossa La nuova collocazione de L’Isola dei Famosi al mercoledì sera ha permesso al reality show condotto da Alessia Marcuzzi di crescere negli ascolti. La quinta puntata è stata seguita da 2.885.000 telespettatori, pari al 17,3% di share. Questo dato registrato ha dimostrato che la rete ammiraglia del Biscione è riuscita a battere la concorrenza in termini di share: sul ...

Ottimi gli ascolti de La Porta Rossa 2 il 13 febbraio - Lino Guanciale e il suo Cagliostro conquistano i social : Gli Ottimi ascolti de La Porta Rossa 2 sottolineano un ritorno col botto per la serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession. La prima puntata della nuova stagione, trasmessa mercoledì 13 febbraio, ha registrato 3.043.000 spettatori pari al 12.5% di share. Numeri leggermente in calo rispetto al debutto di due anni fa, ma stime comunque imPortanti per una piccola rete come Rai2. La serie è stata il secondo programma più visto della serata, ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 febbraio 2019. Isola 17.3% - La Porta Rossa 12.5% - Champions 13.81% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Mercoledì 13 febbraio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Real Madrid ha conquistato 3.515.000 spettatori pari al 13.81% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.13 – la quinta puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.885.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Rai2 l’esordio de La Porta Rossa 2 ha interessato 3.043.000 spettatori pari al 12.5% di share ...

La Porta Rossa 2 - riassunto episodi di ieri : Jonas si sveglia dal coma : Mercoledì 13 febbraio è andata in onda in prime-time su Rai 2 la prima puntata della seconda stagione de "La porta rossa 2". La fiction con Lino Guanciale torna su Rai 2 con un nuovo ciclo di episodi del tutto inediti, nei quali il commissario Cagliostro dovrà nuovamente impegnarsi per scoprire chi vorrebbe fare del male a sua figlia e quale legame esiste tra il suo assassino, Rambelli e Jonas. La visione Nella prima puntata de "La porta rossa ...

La Porta Rossa - replica del 13 febbraio : 1ª puntata della seconda stagione su RaiPlay : La porta rossa è andata in onda ieri in prima serata su Rai Due con gli episodi inediti della seconda stagione. Leonardo Cagliostro e la sua storia hanno fatto il loro debutto televisivo due anni fa, quando la fiction fu trasmessa sempre dalla seconda rete Rai, ignorando il successo che avrebbe ottenuto. Nella prima stagione, dopo essere stato ucciso ed essere diventato uno spirito, il protagonista ha deciso di non varcare la porta rossa, questo ...

Replica La Porta Rossa 2 : dove rivedere la prima puntata : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario La seconda stagione de La porta rossa è iniziata con moltissimi colpi di scena. Filip dopo aver trovato il cadavere di un uomo è stato accusato di averlo ucciso. Il ragazzo ha chiesto aiuto a Vanessa (Valentina Romani) che grazie a […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la prima puntata proviene da Gossip e Tv.

Andrea Bosca : il legame con la terra d’origine e il ruolo ne La Porta Rossa 2 : Andrea Bosca: ne La porta rossa 2 è Jonas L’attore che negli anni è stato protagonista di molte serie televisive, questa volta lo vedremo in un veste nuova. Ne La porta rossa 2 Andrea Bosca è Jonas, un uomo anziano. Lo stesso attore ha dichiarato su Instagram che per farlo apparire più vecchio di 30 […] L'articolo Andrea Bosca: il legame con la terra d’origine e il ruolo ne La porta rossa 2 proviene da Gossip e Tv.

La Porta Rossa 2 : anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni seconda puntata di ...

La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

La Porta Rossa 2 - diretta prima puntata : l'omicidio : [live_placement] Due anni fa oltre 3 milioni di persone hanno aspettato di vedere il Commissario Cagliostro (Lino Guanciale) attraversare la Porta che lo avrebbe Portato via dal mondo terrestre, cosa non avvenuta. Ora, quindi, i fan de La Porta Rossa sono pronti a ritrovare il protagonista ed a capire perché sia rimasto: nella seconda stagione, in onda da questa sera, 13 febbraio 2019, alle 21:20, i misteri su cui indagare non riguarderanno ...

LA Porta Rossa 2 - anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : anticipazioni e trama seconda puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 20 febbraio 2019 in prima serata su Rai 2: Vanessa trova a casa di Filip il quaderno che lo spacciatore trovato morto aveva con sé e nota che tra i nomi dei debitori c’è quello del padre del ragazzo. Inoltre vi è riPORTAto il titolo del libro apparso a Cagliostro nella visione in cui ha visto la figlia in pericolo. Mentre Filip viene scagionato ...

La Porta Rossa 2 - diretta prima puntata : la visione di Cagliostro : [live_placement] Due anni fa oltre 3 milioni di persone hanno aspettato di vedere il Commissario Cagliostro (Lino Guanciale) attraversare la Porta che lo avrebbe Portato via dal mondo terrestre, cosa non avvenuta. Ora, quindi, i fan de La Porta Rossa sono pronti a ritrovare il protagonista ed a capire perché sia rimasto: nella seconda stagione, in onda da questa sera, 13 febbraio 2019, alle 21:20, i misteri su cui indagare non riguarderanno ...

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : morte di Cagliostro - la testimonianza di Vanessa : La porta rossa 2: cosa succederà nella seconda puntata? Una seconda stagione de La porta rossa iniziata con un Jonas invecchiato e un Cagliostro desideroso di sapere quale fosse il legame di quest’uomo con Rambelli. Lino Guanciale e Gabriella Pession sono nuovamente protagonisti della serie televisiva di successo di Rai Due. Tra Vanessa e Filip sembra […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: morte di Cagliostro, la ...