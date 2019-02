La patch day one di Metro Exodus introduce nuovi filtri per la modalità fotografica e

patch Tuesday di febbraio 2019 - come scaricare gli aggiornamenti per Windows : Consigliamo di non "cercare" mai gli update tramite Windows Update per via manuale : la perniciosa politica di Microsoft prevede che in casi del genere gli utenti si ritrovino sul sistema ...

Kingdom Hearts 3 : aggiunto il filmato finale tramite la patch day one : Essendo il capitolo conclusivo di una delle saghe videoludiche più amate di sempre, Kingdom Hearts 3 è stato sotto ai riflettori fin da prima della sua pubblicazione, e per questo il rischio di spoiler di ogni tipo è sempre stato altissimo. Per questo motivo Square Enix ed il director del gioco Tetsuya Nomura hanno ben pensato di prendere delle precauzioni per evitare che le parti più sensibili del gioco (come momenti chiave e i vari finali) ...

La patch day one di Kingdom Hearts 3 conterrà il finale del gioco più quello segreto : Square Enix ha da poco annunciato tramite un post su Twitter che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato insieme ad una gigantesca patch contenente importanti elementi ai fino della trama.Come riporta Newsweek, la patch 1.01 conterrà un archivio che potrete consultare per riguardare i filmati dei precedenti Kingdom Hearts, questo aiuterà senza dubbio i nuovi giocatori a non perdersi nel complicato plot della serie. Inoltre ...