La notte del Toro, Lautaro Martinez festeggia e tira fuori le corna

lanotiziasportiva

: Sei mesi fa il crollo del Ponte Morandi: oltre 300 #vigilidelfuoco lavorarono giorno e notte, decine le persone sal… - emergenzavvf : Sei mesi fa il crollo del Ponte Morandi: oltre 300 #vigilidelfuoco lavorarono giorno e notte, decine le persone sal… - Radicali : ??Idea! Lasciamo tutti il motore della macchina acceso di notte, così lo Stato guadagna con l'accise sul carburante!… - ItalianAirForce : La scorsa notte un bimbo di 8 mesi in grave pericolo di vita è stato trasportato con un velivolo #Falcon50 del 31°… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019): ledel, perché quello è il marchio di fabbrica ogni volta che segna. La A di Agustina, perché è la sera di San Valentino e il messaggio alla fidanzata è più romantico se fatto dopo un gol così importante.Serviva unformato Icardi nella prima di Europa League di Vienna, e ilha messo la firma. Con lee con la A: il primo gol europeo, il secondo di fila decisivo dopo Parma, il settimo della stagione, non poteva cherlo così, andando sotto la curva dell’Allianz Stadion e sfidando i fischi degli ultrà del Rapid.nuovo Mauro?È presto per la successione, ma ilè sempre più uomo chiave di questa Inter. «Sono pronto a fare tutto quello che mi chiede l’allenatore per il bene della squadra e sono felice delle opportunità che mi sta dando: è molto importante avere continuità, con il Parma ero partito in ...