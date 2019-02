La mamma di un bambino ‘neutro’ | “Deciderà lui se essere maschio o femmina”

Firenze - morta la mamma medico che rinunciò alla chemio per far nascere il suo bambino : "Le persone come te fanno bella la terra": ai funerali di Caterina Morelli, in tanti, anche chi non l'ha mai conosciuta personalmente, hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare la sua scelta d'amore. Caterina Morelli è stata una donna capace di un immenso atto d'amore. La mamma medico, morta a 37 anni nella sua casa a Firenze nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2019, aveva infatti rinunciato alla chemioterapia quando nel 2012 scoprì di ...

Bambino di 6 anni decapitato di fronte alla mamma : «Apparteneva alla religione sbagliata» : 'Shia Rights Watch', Ong impegnata nella difesa dei diritti degli sciiti nel mondo, ha reso noto che finora non c'è stato nessuna reazione della autorità saudite sull'accaduto. La comunità sciita ha ...

Bologna - mamma e bambino di 11 mesi aggrediti da uno sconosciuto per strada : Una brutta avventura quella vissuta da una mamma di 41 anni, lo scorso giovedì nel tardo pomeriggio, verso le 18:15, mentre camminava in via dell'Arcoveggio, a Bologna, in compagnia del suo bambino di ...

Lettera al bambino rifiutato dalla mamma : “La mia vita iniziata a 8 anni - rinascere si può” : La storia di Mirko, oggi designer di successo 33enne, ricorda quella di Andrea, il bambino trovato in strada a Carmagnola perché abbandonato dalla mamma che vive in una roulotte. Al piccolo Andrea Mirko vuole raccontare che, quando aveva la sua età, è scappato da un campo nomadi e poi, accolto in una famiglia, ha iniziato a vivere.Continua a leggere

Bambino rom trovato in strada : "La mamma non mi vuole più" : I vigili lo hanno trovato mentre camminava tutto solo, e senza nemmeno un giaccone, sulla strada provinciale 128 a Carmagnola, in provincia di Torino. Il piccolo ha 8 anni e agli agenti che lo hanno ...

La salute della mamma e lo sviluppo neurologico del bambino : GUARDA IL VIDEO Di Maria Teresa Biscarini note [1] Festival dell'innovazione e della scienza 2018 di Settimo Torinese nell'incontro " «La salute inizia in pancia». [2] Si confronti intervista a ...

Cardito - il sospetto sulla mamma del bambino ammazzato dal compagno : perché lo poteva salvare : Dopo la confessione di Tony Essobti Badre, che ha ucciso il piccolo Giuseppe e picchiato la sorella di otto anni, è sul ruolo della madre dei piccoli che si concentrano i sospetti degli inquirenti. La donna era presente nell'appartamento di Cardito, nel Napoletano, quando il 24enne ha preso a calci

Cardito - bambino di 7 anni morto in casa. Fermato compagno della mamma - : Dopo un lungo interrogatorio, l'uomo ha ammesso l'omicidio. La sua versione è ancora al vaglio degli inquirenti

Cardito bambino di 7 anni ritrovato morto in casa - ferita la sorellina : fermato il compagno della mamma - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie da Cardito: un uomo uccide il bambino di sette anni figlio della sua compagna e ferisce anche la figlia di 8 in modo grave

Partorisce su una nave al largo della Sardegna : la mamma andava da Genova a Palermo quando il bambino ha deciso di nascere : Non ce l’ha fatta ad aspettare di arrivare in porto: il bimbo ha deciso di nascere in mezzo al mare, a largo della Sardegna, sul traghetto Excelsior della Gnv in navigazione da Genova a Palermo. La neomamma e il neonato si trovano ora all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stati recuperati dagli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno raggiunto la nave con un elicottero. E’ accaduto questa mattina, mentre ...

mamma mette vodka nel biberon del bambino per farlo dormire : muore dopo poche ore : E' accaduto in Russia: una Mamma, stizzita dal pianto continuo di suo figlio di appena 8 mesi, ha pensato di farlo addormentare dandogli da bere della vodka. La triste vicenda, che si è verificata durante le scorse vacanze di Natale, ha per protagonista Nadezhda Yarych, questo il nome della donna. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il bambino è stato portato in ospedale dalla Mamma e dal suo patrigno nella città di Shebekino, che si ...

Trovano un bambino di 8 mesi in un freezer abbandonato - in manette la mamma 19enne : Una giovane mamma del Tennessee è stata arrestata con svariate accuse di abusi su minori dopo aver nascosto il figlioletto di appena otto mesi in un freezer abbandonato nel cortile di una casa. Il bambino è stato portato in ospedale: le sue condizioni non sono note.Continua a leggere

Manchester City - De Bruyne show : diventa il bambino di 'mamma ho perso l'aereo' : L'operazione ha avuto un successo straordinario sui social e ha avuto una grandissima risonanza in tutto il mondo, permettendo anche ai non appassionati di calcio di sorridere vedendo De Bruyne ...