La magia delle bolle a teatro

La magia del Festival internazionale delle sculture di ghiaccio : Come ogni anno torna il Festival internazionale delle sculture di ghiaccio e di neve a Harbin e riaccende la magia in questa freddissima città del nord in Cina. Si tratta di un evento imperdibile per tantissimi curiosi ed appassionati che si svolge dal 1984. Ancora una volta è stata costruita una intera città di ghiaccio, con tanto di sculture, luci, musica e giochi pirotecnici. Rimarrà visitabile per le migliaia di intrepidi visitatori fino al ...