La lotta dei pastori sardi si combatte nei supermercati

La lotta dei pastori si combatte nei supermercati : Oggi i supermercati hanno l’opportunità di raccontare la filiera, mostrare chi produce ciò che troviamo sullo scaffale, restituire identità al cibo. Leggi

Nuovo stadio Roma - Pallotta vicino all’acquisto dei terreni : terreni Nuovo stadio Roma – Si sta per compiere un passo importante in casa Roma, in direzione del tanto agognato stadio di proprietà. James Pallotta, presidente del club giallorosso, sta infatti per acquistare da “Eurnova” i terreni su cui poi verrà costruito l’impianto di Tor di Valle. Questo, quantomeno, è quello che filtra dall’incontro andato […] L'articolo Nuovo stadio Roma, Pallotta vicino all’acquisto dei terreni è stato ...

Salvini non riesce ad alzare il prezzo del latte a un euro. I pastori resistono : "Sono dei miserabili. La lotta non si ferma" : Alle cinque del pomeriggio i pastori radunati a Thiesi accendono il fuoco e preparano gli spiedi per arrostire i capretti e le pecore davanti al caseificio Pinna, il più grande dell'isola presidiato giorno e notte. "Questo significa che la serata sarà lunga", Paola sospira mentre guarda il cellulare in attesa che il marito Gianuario Falchi, al tavolo con Matteo Salvini e gli industriali, le comunichi una buona notizia da Roma e ...

Italia e Francia unite nella lotta contro il libero mercato dei prezzi : ... che a loro volta corrisponderebbero compensi più alti ai produttori diretti , come agricoltori e allevatori, che insieme costituiscono una categoria molto importante per l'economia francese. Una ...

Azimut guida la flotta dei big. In prima fila anche Cranchi. Fiart Mare presenta il progetto Cetera Yacht : Progettata con la collaborazione di Christian Grande, è una imbarcazione che spicca per il suo concept, capace di unire la razionalità di un trawler e l'emozione di uno sport-cruiser in grado di ...

Boxe - Carmine Tommasone lotta col cuore ma Oscar Valdez vince il Mondiale WBO dei pesi piuma per ko tecnico : Il sogno non si è concretizzato, non c’è stato nulla da fare per Carmine Tommasone che ha messo il cuore sul ring del Ford Center di Frisco (Texas, USA) ma che poco ha potuto contro Oscar Valdez nel Mondiale WBO dei pesi piuma. Il 34enne aveva avuto la grande occasione di affrontare il detentore della cintura, ha lottato per larghi tratti, è andato al tappeto per quattro volte e si è sempre rialzato ma il micidiale montante destro subito ...

Mortal Kombat 11 : Nuovi dettagli sulla personalizzazione dei lottatori : Mortal Kombat 11 vedrà il ritorno del sistema di personalizzazione dei lottatori tanto apprezzato in Injustice 2 ma con dei cambiamenti importanti, ce lo rivela il producer del gioco Trevor Traub. Mortal Kombat 11: Cambiamenti in vista per le personalizzazioni dei lottatori In passato il sistema di personalizzazione nonostante il successo ottenuto, era afflitto da un problema non di poco conto, ossia il fatto che alcune migliorie o ...

lotta libera - Grand Prix Ivan Yariguin 2019 : dominio assoluto dei padroni di casa russi con 10 vittorie su 10 al maschile : La stagione agonistica internazionale 2019 della Lotta è partita questo fine settimana con il Grand Prix Ivan Yariguin di Krasnoyarsk, in russia. Gli atleti di casa hanno dominato in lungo e in largo nella Lotta libera maschile, completando l’en plein di vittorie in 10 categorie di peso su 10 e portando a casa anche numerosi piazzamenti sul podio. Nei -57 kg maschili è andata in scena una finale con il derby russo tra Muslim Sadulaev e ...

Giuseppe Gulotta - 22 anni in carcere da innocente : chiede 66 milioni di euro dei carabinieri : Giuseppe Gulotta ha chiesto all'Arma dei carabinieri un risarcimento di 66 milioni di euro per aver scontato 22 anni in carcere da innocente. Gullotta è stato vittima di un errore giudiziario che lo condannò all’ergastolo per l’omicidio di due carabinieri della caserma di Alcamo (Tp) avvenuto nel 19

Logista confermata come uno dei leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico : ... a livello mondiale, fanno parte della lista A, in possesso dei requisiti maggiori per l'impegno a ridurre le emissioni di CO2, mitigare i rischi ambientali e sviluppare un'economia a basse emissioni ...

lotta all'invisibilità dei tumori : studio in California condotto dal catanzarese Ruggiero : Una notizia molto importante e che potrebbe essere considerata come una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e di quello che è considerato il male del secolo. I tumori, infatti, sono al giorno d'oggi tra le patologie più frequenti e che sempre più spesso colpiscono le persone, senza fare distinzione alcuna. Così, lo studio pubblicato recentemente sulla rivista scientifica Nature Medicine, potrebbe rivelarsi fondamentale per il ...

Fuorigioco - Galbusera : 'Io - una leonessa che lotta in difesa dei sordi come me' : 'È vero, in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo alla Cattolica di Milano. Un traguardo che ho desiderato moltissimo!'. Quali sono le sue grandi passioni? 'Pallavolo e viaggi'. ...

Cesare Battisti - chi è e cosa ha fatto il terrorista dei Pac : dalle condanne per omicidio e lotta armata alla latitanza : Condannato per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso. Anche se lui si è sempre dichiarato innocente. Cesare Battisti, arrestato per le strade di La Cruz, in Bolivia, verrà estradato a ore in Italia a mese dall’ordine di arresto disposto dal Supremo Tribunale Federale brasiliano nei suo confronti il 14 dicembre. L’ex terrorista dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, è stato condannato per gli omicidi del maresciallo ...

Vela – La flotta dei Dolphin è pronta a ripartire sulle acque del Benàco : Torna la Vela sul Lago di Garda: Dolphin in scena nelle acque del Benàco La flotta dei Dolphin è pronta a riaprire le sfide sulle acque del Benàco. Domenica si parte con il Cimento della Fraglia Vela Desenzano. La pattuglia dell’ 8 metri firmato da Ettore Santarelli torna nell’arena lacustre del basso Garda con tutti i suoi validi skipper. Di fatto offre la vera identità “agonistico-sportiva” del sodalizio lacustre ...