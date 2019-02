La Ferrari svela la nuova Rossa 2019 | dove vedere la presentazione

Fantasia e potenza per il golpe rosso A Maranello si svela la nuova Ferrari : Evoluzione, non rivoluzione. La Ferrari che vede la luce oggi a Maranello parte da una scelta precisa. Dare una continuità filosofica e tecnica a quanto di buono si è visto sulla macchina precedente. ...

Svelato il nome della nuova Ferrari - splendido l’omaggio di Mattia Binotto al team del Cavallino : Il nuovo team principal della Ferrari ha scelto un nome speciale per la monoposto 2019, a rivelarlo in anteprima è stato Leo Turrini Il nome della nuova Ferrari sarà SF90, a rivelarlo in anteprima è Leo Turrini. Una sigla diversa da quella che ha caratterizzato le monoposto del Cavallino negli ultimi anni, con la lettera H che scompare per far posto ad un omaggio voluto da Mattia Binotto. LaPresse/Andrea Giovanelli Il nuovo team principal ...

F1 - presentazione Ferrari 2019. Anticipazioni ed indiscrezioni sulla nuova macchina. Non tutte le novità verranno svelate subito : Il 15 febbraio alle ore 10.45 la Ferrari svelerà le sue forme, tenendo però lontano da occhi indiscreti i propri segreti. Si è reduci da settimane in cui i cambiamenti sono stati importanti e probabilmente all’interno della scuderia di Maranello ancora si sta cercando un equilibrio nel Reparto Corse. La rivoluzione di gennaio è stata un fulmine a ciel sereno e i pezzi del puzzle ancora devono combaciare tutti. Mattia Binotto ha preso il ...

Presentazione Ferrari Mondiale F1 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv. Quando viene svelata la nuova Rossa? : Venerdì 15 febbraio (ore 10.45) verrà ufficialmente presentata la nuova Ferrari che disputerà il Mondiale F1 2019. Il Cavallino Rampante svelerà la nuova creatura ovviamente nella sede centrale di Maranello, tutti i tifosi attendono quella data per conoscere nel dettaglio la nuova macchina che sarà guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nel corso della stagione. Le Rosse andranno ovviamente a caccia del titolo iridato e sfideranno la ...

Presentazione Ferrari 2019 – Svelato l’orario ufficiale : ecco tutte le novità su come e dove seguire la cerimonia in steaming! : Svelato l’orario ufficiale della Presentazione della nuova Ferrari 2019: la cerimonia prenderà il via alle 10:45 del 15 febbraio presso Maranello e potrà essere seguita in streaming Per tutti gli appassionati della ‘Rossa’ più amata delle 4 ruote, quest’anno San Valentino arriverà con un giorno di ritardo. Il prossimo 15 febbraio infatti, tutti i tifosi della Ferrari potranno assistere alla Presentazione ufficiale ...

F1 - Felipe Massa non ha dubbi : “la Ferrari ha un solo grande problema - vi svela di cosa si tratta” : Il pilota brasiliano ha analizzato la situazione in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla mancanza di risultati La Ferrari la conosce bene per averci lavorato per molti anni, Felipe Massa dunque parla con cognizione di causa quando analizza ciò che sta accadendo a Maranello. LaPresse/Reuters Il pilota brasiliano è convinto che qualcosa non sia girato per il verso giusto in questi ultimi anni, complice la troppa pressione ...

Trono Classico - Nicolò Ferrari in un reality show francese : svelato il suo sogno : Trono Classico, svelato il programma televisivo a cui parteciperà Nicolò Ferrari Nicolò Ferrari da settimane aveva annunciato tramite Instagram che avrebbe partecipato a un programma internazionale. Alcuni dettagli rivelati dall’ex corteggiatore lasciavano credere che sarebbe stato un concorrente dell’Isola dei famosi 2019, ma lui ha prontamente smentito la voce. Non ha invece rivelato a quale […] L'articolo Trono Classico, ...

Fiancate arretrate e power unit evoluta - la Ferrari si fa bella : svelate le prime indiscrezioni sulla monoposto del 2019 : Secondo alcune indiscrezioni, la Ferrari del 2019 sarà un’evoluzione di quella che ha dato filo da torcere alla Mercedes nella stagione appena conclusa Il 15 febbraio 2019 nascerà ufficialmente la nuova Ferrari, quella per intenderci che avrà il compito di riportare il titolo mondiale a Maranello per mettere fine ad un digiuno che dura ormai da troppi anni. Photo4 / LaPresse L’ultimo Mondiale piloti risale al 2007, quando un ...

F1 – La nuova Ferrari cresce bene - Arrivabene ne svela i dettagli : “i motori già girano - ma…” : Il team principal della Ferrari si è addentrato a parlare dei dettagli della nuova Ferrari, che verrà presentata il 15 febbraio 2019 C’è la data di presentazione della nuova Ferrari, il progetto 670 sta prendendo forma e Maurizio Arrivabene non vede l’ora di alzare i veli sulla nuova monoposto del 2019. photo4/Lapresse Il giorno scelto per l’unveiling sarà il 15 febbraio 2019, lì partirà la stagione del team di Maranello ...

F1 – Scontro finale tra Arrivabene e Binotto - una ‘talpa’ svela il motivo dell’attrito in casa Ferrari : colpa di una scelta di… Marchionne : Secondo un mister X citato da Sky Sport, la situazione in casa Ferrari tra Arrivabene e Binotto sarebbe dovuta ad una decisione che avrebbe preso Marchionne prima di morire Il tempo passa ma la situazione di crisi tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto non accenna a risolversi, con innegabili strascichi negativi in vista della prossima stagione. Un rapporto ormai ossidatosi, giunto ai minimi storici dopo la morte di Marchionne che ha ...