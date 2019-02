La contro-analisi sulla Tav | calcolare solo i costi per l’Italia

Tav - numeri in libertà sulla contro-analisi. Nel surplus benefici ballano 2 miliardi. Mentre Foietta lascia con atto di accusa : Ogni giornale stamattina ha dato la sua cifra. La contro-relazione di Coppola, il professore “dissidente” della commissione, che non ha condiviso né firmato i risultati dell’analisi costi-benefici sulla Tav, avrebbe letteralmente “ribaltato” le conclusioni del team di Ponti, ipotizzando un netto surplus di vantaggi per l’Italia nel fare l’opera. Sei pagine contro 80, che solo ieri sono state depositate al Ministero, iniziando a circolare in ...

Tav - arriva la controrelazione : "Guadagni ci sono" | Toninelli : l'analisi ufficiale è solo quella di Ponti : Pierluigi Coppola, professore di Ingegneria dei Trasporti, ribalta le conclusioni della costi-benefici. Il ministro non ci sta.

Tav - Stefano Parisi : “Prossima settimana Sì Tav in piazza a Roma contro la ridicola analisi costi-benefici” : “Siamo andati al cantiere della Tav in Francia, una visita molto importante, con 9 chilometri di tunnel. Noi ci uniamo a Mino Giachino perché la Tav è anche un simbolo – spiega Stefano Parisi, di Energie per l’Italia, entrato nella squadra di Giachino per le prossime regionali in Piemonte – Ma non siamo una lista solo su questo tema ma anche su lavoro, spesa pubblica, pensioni. Saremo quella componente che un tempo era ...

Tav - Chiamparino contro l'analisi : "Come affidare a Dracula la sorveglianza della banca del sangue" : La relazione finale dell'analisi costi-benefici per la Tav Torino-Lione è stata resa pubblica e il risultato ha diviso in due non soltanto il governo gialloverde, col Movimento 5 Stelle che si è sempre espresso contro l'opera e la Lega che invece la vorrebbe vedere realizzata, ma anche tra l'opposizione e l'Italia intera. Dal Piemonte arrivano i commenti più negativi che mettono in discussione i numeri emersi dalla relazione e la stessa ...

Tav - il ministero dei Trasporti consegna l’analisi costi-benefici all’ambasciata francese : “A breve un incontro bilaterale” : Il ministero delle Infrastrutture ha consegnato l’analisi costi-benefici all’ambasciatore francese in Italia e sta preparando un incontro bilaterale con il governo di Parigi per discutere del progetto Tav. La mossa del ministero guidato da Danilo Toninelli rientra – come spiega lo stesso dicastero dopo la consegna del dossier a Christian Masset – nell’iter concordato con l’omologa francese Elisabeth Borne. Si ...

Tav - è scontro. Di Maio : «Non si fa». E dal Mit trapela : «Analisi costi-benefici negativa» : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è...

Buffagni (M5s) : "La contro analisi sulla Tav? Sui numeri Lega non affidabilissima" : "Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, la Lega non è affidabilissima". Il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (M5s) commenta così all'Ansa la contro analisi costi-benefici del Carroccio sulla Tav Torino-Lione. Il riferimento, neanche troppo velato, è alla vicenda dei 49 milioni che di rimborsi elettorali che la Lega è stata chiamata dal giudice a restituire.sulla Tav Buffagni ...