Katy Perry e Orlando Bloom si sposano | l’anello di fidanzamento è arrivato a San

Katy Perry - rosso rubino il suo anello di fidanzamento : Katy Perry Katherine SchwarzeneggerHeidi KlumHailey Baldwin BieberPriyanka ChopraKarlie KlossAriana GrandeEmily RatajkowskiLea MicheleParis HiltonL’amore al tempo di Instagram, si sa, è condivisione in tempo reale di ogni batticuore. Ed ecco che oggi, a follower unificati, Katy Perry ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale, preludio di un matrimonio da sogno, con la sua dolce e sexy metà, Orlando Bloom. E lo ha fatto postando lo scatto ...

Orlando Bloom e Katy Perry si sposano : Una festa di San Valentino speciale per Katy Perry e Orlando Bloom, che si sono fidanzati ufficialmente proprio la sera della festa degli innamorati. L’attore ha chiesto alla pop star di sposarlo regalandole un bellissimo anello, con un enorme rubino circondato da pietre preziose. Lei, emozionatissima, ha risposto con lacrime di gioia. Il momento è stato dei più romantici: Orlando ha chiesto a Katy di sposarlo sotto un arco a forma di ...

Lady Gaga lascia Christian Carino - Katy Perry sposa Orlando Bloom : Fidanzamenti che scoppiano e altri che nascono. Lady Gaga, tra 10 giorni papabile Oscar per la miglior canzone originale di A Star is Born, è infatti tornata single. Un anno dopo il fidanzamento con il 49enne talent manager Christian Carino, che aveva già un matrimonio alle spalle e due figlie adolescenti, il rumoroso addio. Per ora non ci sono conferme nè smentite, ma dall'anulare della Germanotta è scomparso l'anello di fidanzamento. ...

Nel video di 365 di Katy Perry e Zedd un San Valentino futurista con l’amore (possibile?) tra umani e androidi : Il futuro popolato da androidi dalle sembianze umane è già realtà nel video di 365 di Katy Perry e Zedd: la collaborazione tra la popstar californiana e il celebre dj, arrivata online giovedì 14 febbraio, celebra a suo modo la festa di San Valentino, ponendosi qualche quesito sull'amore e i rapporti umani nell'era tecnologicamente più avanzata della nostra storia. Ambientato in un avveniristico centro di ricerca sull'intelligenza artificiale ...

Katy Perry nell’occhio del ciclone : accusata di razzismo per la sua linea di scarpe : Katy Perry accusata di razzismo, a finire nell’occhio del ciclone due modelli della sua linea di scarpe La cantante statunitense Katy Perry è finita nell’occhio del ciclone per la sua linea di scarpe. La polemica e la successiva decisione presa dall’artista non deriva da un problema di mancate vendite ma dalle accuse di razzismo. Sono […] L'articolo Katy Perry nell’occhio del ciclone: accusata di razzismo per la sua ...

Katy Perry ritira la sua linea di scarpe : Kate Perry che da qualche anno dà il suo nome anche ad una linea di scarpe è stata travolta dalla bufera per due modelli della nuova collezione: il 'Rue Face Slip On Loafers' e il suo omologo a tacco ...