Katy Perry e Orlando Bloom | l' anello di fidanzamento su Instagram

Zedd e Katy Perry : guarda il video del loro nuovo singolo “365” : In perfetto tema San Valentino The post Zedd e Katy Perry: guarda il video del loro nuovo singolo “365” appeared first on News Mtv Italia.

Nel video di 365 di Katy Perry e Zedd un San Valentino futurista con l’amore (possibile?) tra umani e androidi : Il futuro popolato da androidi dalle sembianze umane è già realtà nel video di 365 di Katy Perry e Zedd: la collaborazione tra la popstar californiana e il celebre dj, arrivata online giovedì 14 febbraio, celebra a suo modo la festa di San Valentino, ponendosi qualche quesito sull'amore e i rapporti umani nell'era tecnologicamente più avanzata della nostra storia. Ambientato in un avveniristico centro di ricerca sull'intelligenza artificiale ...

Katy Perry nell’occhio del ciclone : accusata di razzismo per la sua linea di scarpe : Katy Perry accusata di razzismo, a finire nell’occhio del ciclone due modelli della sua linea di scarpe La cantante statunitense Katy Perry è finita nell’occhio del ciclone per la sua linea di scarpe. La polemica e la successiva decisione presa dall’artista non deriva da un problema di mancate vendite ma dalle accuse di razzismo. Sono […] L'articolo Katy Perry nell’occhio del ciclone: accusata di razzismo per la sua ...

Katy Perry ritira la sua linea di scarpe : Kate Perry che da qualche anno dà il suo nome anche ad una linea di scarpe è stata travolta dalla bufera per due modelli della nuova collezione: il 'Rue Face Slip On Loafers' e il suo omologo a tacco ...

L’emozionante tributo a un’energica Dolly Parton ai Grammy 2019 con la figlioccia Miley Cyrus - Katy Perry ed altri (video) : Tra i momenti più interessanti e coinvolgenti di quest'edizione dei premi della Recording Academy, c'è stato sicuramente il tributo a un'energica Dolly Parton ai Grammy 2019 con Miley Cyrus, Katy Perry ed altri artisti. All'età di 73 anni, ma ancora con grande voglia di stare sul palco, Dolly Parton è stata premiata e onorata riconosciuta come la "Regina del Country" da un gruppo di performer che hanno cantato i suoi brani. Ma a differenza di ...

Svelati i posti dei Grammy Awards 2019 : i BTS di fianco a Camila Cabello - vicini Lady Gaga - Katy Perry e Ricky Martin : La prima occhiata sulla platea di star The post Svelati i posti dei Grammy Awards 2019: i BTS di fianco a Camila Cabello, vicini Lady Gaga, Katy Perry e Ricky Martin appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry e Zedd avrebbero realizzato una nuova canzone insieme : Ecco cosa si dice in giro The post Katy Perry e Zedd avrebbero realizzato una nuova canzone insieme appeared first on News Mtv Italia.

Il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry - dirette da Jaap van Zweden : una notizia o un malinteso? : Il semplice accostamento dei due nomi ha scatenato l'entusiasmo delle rispettive fanbase e degli amanti della scena pop dura e pura, ma il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry è davvero tanto presunto e (almeno per ora) poco realistico. A diffondere l'indiscrezione succulenta è stato il direttore d'orchestra Jaap van Zweden, che ha dichiarato in un'intervista con Quote Net che Gaga e Katy lo hanno contattato per "lavorare insieme" dopo ...

Katy Perry era stata sospesa da scuola per averci provato con un albero fingendo che fosse Tom Cruise : LOL The post Katy Perry era stata sospesa da scuola per averci provato con un albero fingendo che fosse Tom Cruise appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry - le foto su Instagram : Katy Perry , oltre a essere un'acclamata popstar, è anche una grandissima trasformista per esigenze artistiche. Ecco alcuni dei suoi look più interessanti nei suoi 'dietro le quinte' degli spettacoli o delle sue apparizioni televisive oppure pubblicitarie, che l'artista condivide con i suoi follower su Instagram. Perry si occupa anche di cosmesi, con una sua linea di successo.

Katy Perry è la cantante più ricca del 2018 : Forbes incorona Katy Perry come la cantante più pagata nel 2018. La popstar americana ha infatti guadagnato 83 milioni di dollari - oltre 72 milioni di euro - lo scorso anno, seguita dalle colleghe ...

Katy Perry a Orlando Bloom : “Auguri all’uomo più gentile e simpatico del mondo” : Orlando Bloom compie 42 anni e la fidanzata Katy Perry gli fa gli auguri via social con una dedica insolita e originale: nessun “mielismo” o sbrodolatura, ma semplicemente una foto dell’attore e il commento: happiest 42nd birthday to the kindest and cutest man I’ve had the pleasure of spending time with il più felice 42esimo compleanno per l’uomo più gentile e simpatico con cui ho avuto il piacere di passare del ...

Katy Perry e la dedica per il suo Orlando Bloom : «L’uomo migliore» : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom stanno bene. Da quando sono tornati insieme – la scorsa primavera – la cantante e l’attore fanno piani per il futuro. Dopo ...

Katy Perry manda in tilt i fan mostrando il lato B : Se qualche anno fa c'è stato un fiorire di tette, seni rigogliosi contenuti appena in micro bichini, già il 2018, ma ancora di più lo sarà il 2019 ha cambiato tendenza diventando l'anno dei lati b, ...