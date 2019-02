Katy Perry e Orlando Bloom | la proposta di matrimonio è arrivata a San Valentino

Katy Perry e Orlando Bloom - l'anello di fidanzamento su Instagram : L'annuncio è arrivato il 15 febbraio ma l'anello di fidanzamento è stato regalato nel giorno di San Valentino. Katy Perry e Orlando Bloom fanno capolino sul post di Instagram...

Zedd e Katy Perry : guarda il video del loro nuovo singolo “365” : In perfetto tema San Valentino The post Zedd e Katy Perry: guarda il video del loro nuovo singolo “365” appeared first on News Mtv Italia.

Nel video di 365 di Katy Perry e Zedd un San Valentino futurista con l’amore (possibile?) tra umani e androidi : Il futuro popolato da androidi dalle sembianze umane è già realtà nel video di 365 di Katy Perry e Zedd: la collaborazione tra la popstar californiana e il celebre dj, arrivata online giovedì 14 febbraio, celebra a suo modo la festa di San Valentino, ponendosi qualche quesito sull'amore e i rapporti umani nell'era tecnologicamente più avanzata della nostra storia. Ambientato in un avveniristico centro di ricerca sull'intelligenza artificiale ...

Katy Perry nell’occhio del ciclone : accusata di razzismo per la sua linea di scarpe : Katy Perry accusata di razzismo, a finire nell’occhio del ciclone due modelli della sua linea di scarpe La cantante statunitense Katy Perry è finita nell’occhio del ciclone per la sua linea di scarpe. La polemica e la successiva decisione presa dall’artista non deriva da un problema di mancate vendite ma dalle accuse di razzismo. Sono […] L'articolo Katy Perry nell’occhio del ciclone: accusata di razzismo per la sua ...

Katy Perry ritira la sua linea di scarpe : Kate Perry che da qualche anno dà il suo nome anche ad una linea di scarpe è stata travolta dalla bufera per due modelli della nuova collezione: il 'Rue Face Slip On Loafers' e il suo omologo a tacco ...

L’emozionante tributo a un’energica Dolly Parton ai Grammy 2019 con la figlioccia Miley Cyrus - Katy Perry ed altri (video) : Tra i momenti più interessanti e coinvolgenti di quest'edizione dei premi della Recording Academy, c'è stato sicuramente il tributo a un'energica Dolly Parton ai Grammy 2019 con Miley Cyrus, Katy Perry ed altri artisti. All'età di 73 anni, ma ancora con grande voglia di stare sul palco, Dolly Parton è stata premiata e onorata riconosciuta come la "Regina del Country" da un gruppo di performer che hanno cantato i suoi brani. Ma a differenza di ...

Svelati i posti dei Grammy Awards 2019 : i BTS di fianco a Camila Cabello - vicini Lady Gaga - Katy Perry e Ricky Martin : La prima occhiata sulla platea di star The post Svelati i posti dei Grammy Awards 2019: i BTS di fianco a Camila Cabello, vicini Lady Gaga, Katy Perry e Ricky Martin appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry e Zedd avrebbero realizzato una nuova canzone insieme : Ecco cosa si dice in giro The post Katy Perry e Zedd avrebbero realizzato una nuova canzone insieme appeared first on News Mtv Italia.

Il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry - dirette da Jaap van Zweden : una notizia o un malinteso? : Il semplice accostamento dei due nomi ha scatenato l'entusiasmo delle rispettive fanbase e degli amanti della scena pop dura e pura, ma il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry è davvero tanto presunto e (almeno per ora) poco realistico. A diffondere l'indiscrezione succulenta è stato il direttore d'orchestra Jaap van Zweden, che ha dichiarato in un'intervista con Quote Net che Gaga e Katy lo hanno contattato per "lavorare insieme" dopo ...

Katy Perry era stata sospesa da scuola per averci provato con un albero fingendo che fosse Tom Cruise : LOL The post Katy Perry era stata sospesa da scuola per averci provato con un albero fingendo che fosse Tom Cruise appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry - le foto su Instagram : Katy Perry , oltre a essere un'acclamata popstar, è anche una grandissima trasformista per esigenze artistiche. Ecco alcuni dei suoi look più interessanti nei suoi 'dietro le quinte' degli spettacoli o delle sue apparizioni televisive oppure pubblicitarie, che l'artista condivide con i suoi follower su Instagram. Perry si occupa anche di cosmesi, con una sua linea di successo.

Katy Perry è la cantante più ricca del 2018 : Forbes incorona Katy Perry come la cantante più pagata nel 2018. La popstar americana ha infatti guadagnato 83 milioni di dollari - oltre 72 milioni di euro - lo scorso anno, seguita dalle colleghe ...

Katy Perry a Orlando Bloom : “Auguri all’uomo più gentile e simpatico del mondo” : Orlando Bloom compie 42 anni e la fidanzata Katy Perry gli fa gli auguri via social con una dedica insolita e originale: nessun “mielismo” o sbrodolatura, ma semplicemente una foto dell’attore e il commento: happiest 42nd birthday to the kindest and cutest man I’ve had the pleasure of spending time with il più felice 42esimo compleanno per l’uomo più gentile e simpatico con cui ho avuto il piacere di passare del ...

Katy Perry e la dedica per il suo Orlando Bloom : «L’uomo migliore» : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom stanno bene. Da quando sono tornati insieme – la scorsa primavera – la cantante e l’attore fanno piani per il futuro. Dopo ...