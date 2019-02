Kate Winslet | Biografia e Filmografia dell' Attrice

HBO conquista Kate Winslet con Mare of Easttown : tutti i dettagli sulla nuova serie che è già un successo : HBO punta sempre in alto e questa volta a cadere nella sua rete è il premio Oscar Kate Winslet. Dopo aver messo le mani su un cast stellare formato da Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon e Laura Dern per Big Little Lies, sembra proprio che la rete sia pronta a sfornare una nuova serie che è già un successo "Mare of Easttown". La serie drammatica HBO avrà come protagonista proprio Kate Winslet nei panni di una detective della ...

Kate Winslet diventa detective per HBO : HBO ingaggia un'altra stella del cinema per arricchire la propria programmazione originale: Kate Winslet sarà protagonista di una nuova miniserie.L'attrice premio Oscar per The Reader, diventata una star internazionale con Titanic, si aggiunge così a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Mahershala Ali, Laura Dern, Naomi Watts tra i grandi nomi che riempiono il palinsesto del canale cable, che risponde con le stelle del cinema all'offensiva ...

Titanic attori oggi : scandalo per Leonardo DiCaprio - nuovo film per Kate Winslet : Leonardo DiCaprio e Kate Winslet oggi: la nuova vita degli attori di Titanic Sono trascorsi ben venti anni dall’uscita di Titanic al cinema. Il film di James Cameron è passato alla storia del cinema mondiale e consacrato i suoi protagonisti, gli attori Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Che, a un ventennio di distanza, sono ancora […] L'articolo Titanic attori oggi: scandalo per Leonardo DiCaprio, nuovo film per Kate Winslet proviene ...

«Ammonite» : Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate (sul set) : Kate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletL’ultima volta che si sono incontrate a un evento pubblico era due anni fa, alla cerimonia di consegna dei BAFTA, gli ...

L’amore non va in vacanza : cast - trama e curiosità della commedia con Cameron Diaz e Kate Winslet : Contraddistinto da un poker d’assi all’apice della carriera (al tempo della produzione) come principali interpreti, L’amore non va in vacanza è un esempio chiarissimo del genere detto “commedia sentimentale”, qui con anche un retrogusto brillante e, a tratti, quasi scanzonato. Quarto film dopo Genitori in trappola, What Women Want – Quello che le donne vogliono e Tutto può succedere – Something’s ...