Juventus | Zaniolo obiettivo di mercato | Paratici conferma l’interesse

Zaniolo-Juventus - ecco come Paratici finanzierà il colpo dell’estate : ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici sarebbe rimasto stregato da Nicolò Zaniolo e sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista della Roma in vista della prossima estate. 40 milioni l’ipotetica cifra che i bianconeri sarebbero disposti a versare nelle casse capitoline, cifra che la Roma potrebbe rifiutare in maniera netta e decisa. Un’esplosione totale che starebbe […] More

Zaniolo e i post da tifoso della Juventus. Esultanza alla CR7 ai tempi dell'Inter : Il Corriere dello Sport, tra l'altro, ha svelato come Zaniolo sia tifoso della Juventus dato che è il quotidiano romano è andato a ripescare alcuni tweet del ragazzo quando festeggiò lo Scudetto ...

La Juventus punta Zaniolo : ecco quando esultava come Cristiano Ronaldo : TORINO - Anche Paratici , dopo averlo messo sulla lista della spesa, ha ammirato la doppietta di Zaniolo all' Olimpico in Champions contro il Porto . I tifosi della Roma sperano di aver trovato l'...

Juventus - Paratici in missione per Zaniolo e de Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società molto equilibrata e razionale che ama programmare anzitempo per giocare sempre d'anticipo in campo e sul mercato. Con la riapertura della Champions League, la dirigenza della Continassa sta già vagliando i futuri obiettivi della sessione estiva. A tal proposito, il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici martedì è volato nella capitale per seguire la partita Roma-Porto, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa ...

Zaniolo è già della Juventus : guardate che scriveva sui social : ROMA - Paratici che lo osserva dalla tribuna, quella 'lista della spesa' dimenticata al ristorante dallo Chief Football Officer bianconero e dei vecchi post sui social. Se tre indizi fanno una prova, ...

La Juventus su Zaniolo - pronti 50 milioni - calciomercato : La nuova stella della Roma nel mirino di grandi club; su tutti la Juventus che ha pronta un'offerta difficile da rifiutare

Calciomercato Juventus - in estate potrebbero arrivare Mbappé e Zaniolo : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Agnelli e Paratici vorrebbero costruire una squadra stellare per la prossima stagione e in estate potrebbe arrivare un fuoriclasse di livello internazionale dopo il colpo Cristiano Ronaldo della scorsa stagione. Molto dipenderà dal mercato in uscita, dal momento che sarà necessario almeno un sacrificio per arrivare a garantirsi le prestazioni di un campione. ...

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Manolas : Paratici tratta con la Roma : Calciomercato Juventus – Ancora una volta, la Roma torna nel mirino per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. I bianconeri in effetti sembrano nutrire molto interesse per i gioielli che esplodono nella Capitale, così come successo anche in passato. Negli ultimi anni infatti alla Juve sono finiti vari giocatori che hanno militato nella Roma: da Pjanic e Benatia, […] More

Zaniolo-Juventus - spuntano due indizi : Paratici prepara il colpo dell’estate : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo, senza timori di essere smentiti, rappresenta la più grande sorpresa di questa stagione. Il classe 1999 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella Roma, a suon di goal, assist e prestazioni da stropicciarsi gli occhi per un ragazzo così giovane. L’attuale contratto di Zaniolo scade nel 2023 e i giallorossi stanno […] More

Mercato Juventus - Paratici studia il post-Dybala : da James a Zaniolo : Mercato Juventus – Futuro ‘alla Del Piero’ o lontano dalla Juventus: è questo il maxi-bivio verso cui si sta avviando ad ampie falcate Paulo Dybala, al centro delle discussioni in queste settimane per la meno prolificità in termini di gol e, soprattutto, il caso della panchina abbandonata in anticipo durante la gara col Parma. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha […] More