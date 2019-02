Juventus | Nedved | ' Dybala nostro patrimonio | non si muove'

Calciomercato Juventus - Nedved e Paratici non mollano il nuovo CR7 : Calciomercato Juventus – Ha solo 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d’Europa e ha una clausola che supera i 100 milioni di euro. Joao Felix si candida ad essere il nuovo crack del calcio mondiale. Non per niente le grandi sono pronte ad un investimento importante per strapparlo al Benfica che intanto lavora […] More

Mercato Juventus - Paratici e Nedved occhio al Portogallo : talento in arrivo? : Mercato Juventus – Che il Portogallo sia una terra dove ben pescare giovani talenti è un fatto assodato. Ecco allora che i club italiani vigilano attentamente il Mercato lusitano a caccia di nuovi gioiellini. Come riferito da ‘A Bola’, ad assistere alla sfida di ieri tra Portimonense e Rio Ave, erano presenti anche alcuni osservatori di Juventus e Sampdoria. Oltre a […] More

Juventus - Nedved su Dybala : 'Da noi ci sono tutti i supereroi e ce li teniamo stretti' : Ieri, presso il JMuseum, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Gulp! Goal! Ciak!", che celebra il calcio in fumetti, tra gli altri era presente Pavel Nedved. Il vicepresidente, passando in rassegna le caricature dei grandi campioni del passato, si è divertito a guardare la sua che lo ritrae nelle vesti di Iron Man. Da sempre la Juve ha grande predilezione per i supereroi, basti ricordare come Agnelli definii Paul Pogba il “supereroe ...

Juventus - Nedved allontana la Champions e tende la mano a Dybala : La Champions League si avvicina e Pavel Nedved decide di fare pretattica. "Non pensiamo assolutamente alla gara contro l'Atletico Madrid, siamo concentrati sul campionato e adesso lavoriamo per quello"...

Juventus - Nedved 'Dybala Ha segnato meno ma ha giocato meglio' : ... proprio nel fumetto, in modi e stili differenti e a come la ricchezza di spunti offerti da questo sport all'immaginario di tutti gli appassionati potesse dare vita a un racconto unico, originale ed ...

Juventus - Nedved : «Darmian per Spinazzola? Ci teniamo i nostri giocatori» : TORINO - Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio di inizio di Juventus-Chievo . Il vicepresidente bianconero si è soffermato sul calciomercato, in particolare sulla presunta trattativa per Matteo Darmian e la cessione di ...

Juventus - Nedved : 'Voglio bene a Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Juventus : Allegri - Khedira e Nedved suonano la carica in vista degli ottavi di Champions : Questa mattina poco dopo le 12, la Juve ha saputo quale squadra dovrà affrontare negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri non sono stati molto fortunati visto che hanno trovato l'Atletico Madrid che era sicuramente la formazione più temibile. La Juventus, però, ha tutte le carte in regola per passare il turno. Al termine del sorteggio Massimiliano Allegri, Sami Khedira e Pavel Nedved hanno analizzato la doppia sfida con gli ...

Juventus - Nedved insiste : “Su Marotta nessuna battuta. Ecco come la penso” : Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che hanno accoppiato l’ Atletico Madrid alla Juventus, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È la dimostrazione che come dice Allegri: l’importante è arrivarci agli ottavi. Abbiamo preso la squadra più forte tra le seconde. Agli ottavi devi avere bisogno di fortuna, ma abbiamo la squadra molto forte che potrà passare ...

Juventus - Nedved : “Pescato i più forti - non ci affideremo solo a CR7” : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di “SkySport” dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima avversaria europea. L’Atletico Madrid sarà un avversario ostico e complicato, ma Nedved lancia la sfida senza alcun timore. Leggi anche: Sorteggio Champions League ottavi di finale: […] L'articolo Juventus, Nedved: ...