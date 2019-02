Juventus | Allegri al bivio | il futuro si gioca sulla Champions

Calciomercato Juventus : Zidane - Klopp e Deschamps se lascia Allegri : In pole resterebbe Zinedine Zidane - il preferito dal presidente Agnelli - seguito da un altro ex bianconero come all'attuale Ct della Francia campione del mondo Didier Deschamps e da Jurgen Klopp . ...

Juventus Frosinone - Allegri : 'Giocano Cr7 e Dybala' : Juventus Frosinone vedrà in campo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo. Parola di Massimiliano Allegri, che alla vigilia dell'anticipo di campionato all'Allianz Stadium sottolinea: "Dobbiamo battere il ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Di sicuro non c'è niente. Cristiano Ronaldo gioca' : TORINO - La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo sarà in campo contro il Frosinone, niente turnover per CR7 che punterà a migliorare il suo bottino di 20 reti stagionali con l'Atletico nel ...

Juventus - Allegri non si fida del Frosinone : “le partite vanno vinte sul campo. Ronaldo? Giocherà titolare” : L’allenatore della Juventus ha parlato del match che attende domani i bianconeri, impegnati allo Stadium contro il Frosinone “Ronaldo gioca, perché non dovrebbe giocare? Domani gioca anche Bonucci, Chiellini difficilmente, se avrò la possibilità gli farò fare un tempo. Barzagli verrà in panchina, ha recuperato bene e sembra aver trovato la terza giovinezza e siamo tutti contenti di averlo per lo sprint finale“. Fabio ...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...

Juventus-Frosinone - Allegri in conferenza stampa : “Ronaldo gioca” : JUVENTUS FROSINONE, parla Allegri in conferenza – Giorno di vigilia di campionato in casa Juventus. Domani sera all’Allianz Stadium arriverà un Frosinone che nelle ultime due trasferte, tra Bologna e Sampdoria, ha ottenuto altrettante vittorie. I ciociari tornano a Torino, dove già giocarono nel settembre del 2015 strappando in pieno recupero un clamoroso pareggio con […] L'articolo Juventus-Frosinone, Allegri in conferenza ...

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte dalla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

Juventus-Frosinone - conferenza Allegri : le parole del tecnico LIVE : conferenza Allegri- La Juventus si prepara ad ospitare il Frosinone in vista della 24^ giornata di campionato. Allegri potrebbe puntare su diverse novità in vista della delicatissima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid valida per l’andata degli ottavi di finale. Il tecnico bianconero si affiderà al solito 4-3-3. In porta ci sarà spazio per […] More

Zidane-Juventus - dalla Spagna : Allegri verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Juventus - Allegri sorride : dopo Bonucci in gruppo anche Barzagli e Chiellini : TORINO - A due giorni dalla sfida della Juventus contro il Frosinone , sfida valida per la 24ª giornata di Serie A , arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri . dopo Bonucci , che ieri ha ...

Juventus - Paratici conferma Dybala e Allegri e poi : 'De Ligt lo guardiamo con attenzione' : Questa estate il protagonista indiscusso del colpo Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio Fabio Paratici. Il ds bianconero insieme al procuratore Jorge Mendes è riuscito a portare CR7 a Torino. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Fabio Paratici ha parlato del colpo del secolo e di alcune strategie di mercato della Juventus. Il dirigente bianconero ha confermato la fiducia a Paulo Dybala, ha spiegato il colpo Ramsey e si è ...

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svelare importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo? Quando ...

Juventus - Allegri spiega la panchina di Dybala : “voglio più cattiveria. A Cristiano Ronaldo serve Mandzukic perchè…” : Dybala in panchina per oltre 80 minuti contro il Sassuolo: Massimiliano Allegri spiega le sue scelte tattiche, analizzando il diverso apporto di Mandzukic in funzione di Cristiano Ronaldo Nonostante lo 0-3 rifilato al Sassuolo, in casa Juventus resta qualche malumore. La gestione di Dybala appare sempre più delicata e rischia di diventare un vero e proprio caso. Il fuoriclasse argentino è apparso insofferente per la posizione che occupa in ...

Allegri : 'La Juventus ha giocato bene'. De Zerbi : 'Il rigore per noi poteva starci' : La Juve ha trovato un buon Sassuolo davanti, ma alla lunga è venuta la forza della squadra bianconera: 'I miei uomini - le parole di Allegri - devono migliorare ancora la condizione fisica e non avere ...