Jerry Calà | Mara Venier e la gag mai vista a Sanremo con Albano e Romina

Di Maio lancia Lino Banfi all'Unesco - Salvini ironico : «E Jerry Calà?» : Portare un «sorriso» nell'Unesco e fare diventare «patrimonio dell'umanità» uno storico attore, comico e conduttore televisivo italiano come Lino Banfi. A...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : 'Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?' : ... sorridiamo perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, la può apprezzare, la può valorizzare in giro per il mondo'. Il ministro dell'Interno ha poi provato a smorzare la polemica, ...

Banfi all'Unesco - Salvini : e Jerry Calà - Pozzetto e Smaila? : Roma, 22 gen., askanews, - Nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di cittadinanza, il vicepremier Luigi Di Maio annuncia che l'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco e ...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : "Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?" : Il vento di crisi nel governo soffia anche dopo la nomina di Lino Banfi all'Unesco. La decisione di Luigi Di Maio non sembra entusiasmare Matteo Salvini, che durante la diretta Facebook dall'ex fabbrica di penicillina nuovamente occupata ha contestato al vicepremier grillino la scelta del comico pug

Salvini su Banfi : 'E Jerry Calà - Renato Pozzetto - Umberto Smaila?' : Roma, 22 gen., askanews, - All'annuncio di Di Maio di Lino Banfi rappresentante dell'Italia presso l'Unesco del fa da eco il suo omologo di governo e leader della Lega Matteo Salvini. 'E Jerry Calà? E ...

Banfi all'Unesco - Salvini : e Jerry Calà - Pozzetto e Smaila? : Roma, 22 gen., askanews, - Nel corso della kermesse per festeggiare il reddito di cittadinanza, il vicepremier Luigi Di Maio annuncia che l'attore comico Lino Banfi rappresenterà l'Italia all'Unesco e ...

Lino Banfi nella commissione Unesco - l’ironia di Salvini : “E Jerry Calà? E Pozzetto? E Smaila? Apriamo il dibattito” : “Lino Banfi va bene. E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila?”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook ha commentato la scelta del governo di nominare l’attore pugliese nella commissione dell’Unesco. “Apriamo questo dibattito e sorridiamo – ha aggiunto – che l’Italia è così bella che chiunque la può valorizzare in giro per il mondo”. L'articolo Lino Banfi ...

Salvini : Banfi all'Unesco? E Jerry Calà e Renato Pozzetto? : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lino Banfi nella delegazione UNESCO - Salvini sfotte Di Maio : “E Jerry Calà? E Pozzetto?” : Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini alla notizia della nomina di Lino Banfi quale rappresentante dell'Italia all'UNESCO. Il leader della Lega sorride a chi gli chiede una valutazione e aggiunge sornione: "Apriamo il dibattito, perché non Jerry Calà? E Renato Pozzetto allora?"Continua a leggere

Enzo Trapani chi è/ Jerry Calà : 'Incontrarlo è stato fondamentale. Era un genio della telecamera' - Unici - : Enzo Trapani è stato il regista di 'Non Stop - La stagione dei talenti', il programma cult anni '70 che rivoluzionato la storia del varietà italiano