Italia-Francia | L' ambasciatore ritorna oggi a Roma

Lite Italia-Francia - il ministro Loiseau : “Oggi torna a Roma nostro ambasciatore - Macron ha parlato con Mattarella” : L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, “riparte oggi per Roma”: l’annuncio è arrivato dalla ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau che, ai microfoni di Rtl, ha spiegato che “il presidente della Repubblica italiana, Mattarella, ha chiamato il presidente Macron“. I due “si sono parlati e insieme hanno ribadito l’importanza dell’amicizia tra Italia e Francia, sottolineando ...

Francia e Italia al lavoro su lista latitanti : di Emmanuel Cazalè Continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane gli scambi bilaterali tra Italia e Francia per esaminare le domande di estradizione 'dormienti' relative ai terroristi ...

Italia-Francia - da Fincantieri a Tim : ecco i fronti caldi che rischiano di essere condizionati dalla tensione tra governi : Fincantieri-Stx, Vivendi–Tim, Bolloré–Berlusconi sul caso Mediaset. Ma anche il ruolo dell’Eni in Africa e i suoi rapporti con Total, oltre che le prospettive del settore bancario e finanziario. Sono queste le più importanti partite economiche tra Italia e Francia, messe in discussione dalla crisi diplomatica, anche se martedì sera c’è stata una telefonata distensiva tra Macron e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. che ...

Terroristi latitanti in Francia - Parigi adesso apre all'Italia : La partita sui Terroristi latitanti in Francia non è chiusa. E l' Italia adesso cerca di avere conferme dell'impegno francese sulla possibile riconsegna dei condannati che ancora godono della dottrina ...

Italiano un terzo dei big europei ma Francia regina ricavi : Il settore moda in Italia gode di buona salute e ha confermato il trend di crescita. Nel 2017 ha rappresentato infatti l'1,3% del Pil con un fatturato aggregato pari a 70,4 miliardi, che è cresciuto del 4,5% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'indagine annuale sulla moda dell'Area Studi di Mediobanca. I big europei della moda hanno registrato nel 2017 ricavi aggregati per 226,2 miliardi, in crescita del 33% sul 2013. Nonostante ...

Libia - Haftar alla conquista della regione del Fezzan. “La Francia in azione - l’Italia senza strategia” : L'offensiva lanciata nel Sud della Libia dal generale Khalifa Haftar potrebbe diventare un "game changer per il processo politico libico" e vede la Francia "più coinvolta, attiva militarmente sul terreno in Ciad, con bombardamenti aerei contro le forze di opposizione" che hanno base nella regione del Fezzan, mentre, di fronte all'evolversi della situazione, l'Italia sembra "non avere una strategia politica". E' quanto ha detto Claudia Gazzini, ...

La crisi fra Francia e Italia è un bene : responsabilizza politica europea : Accusare un altro stato membro delle sue responsabilità , nel caso francese sui migranti o sulla politica estera, anziché puntare il dito contro la politica amorfa di Bruxelles, avrebbe il vantaggio ...

Francia - "Ambasciatore rientri con latitanti Italiani" : "Grazie anche alla telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, forse l'ambasciatore francese non rientrerà in Italia solo ma probabilmente in compagnia di qualche terrorista ...

Macron e Mattarella al telefono per rasserenare i rapporti fra Francia e Italia : Francia e Italia hanno «costruito insieme l’Europa», e hanno «una responsabilità particolare per operare di concerto alla difesa e al rilancio dell’Unione europea». È questa la sostanza del colloquio telefonico fra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron: il capo di stato Italiano ha fatto un passo formale per risollevare i rapporti con la Francia e placare la crisi diplomatica innescata da una lunga serie di incomprensioni e sancita dal ...

Moda - R&S : Italiano un terzo big europei ma Francia regina ricavi : Milano, 13 feb., askanews, - I big europei della Moda hanno registrato nel 2017 ricavi aggregati per 226,2 miliardi, in crescita del 33% sul 2013. Nonostante l'Italia con le sue big 15 sia il paese ...

Telefonata Macron-Mattarella - Conte : «Rapporti Italia-Francia solidi» : Una Telefonata tra Emmanuel Macron e Sergio Mattarella. Dopo il ritiro dell'ambasciatore francese da Roma e cinque giorni di stallo e incomunicabilità tra i governi italiano e francese, un...

Macron sente Mattarella - confermata l'importanza dei rapporti tra Francia e Italia : 'Il Presidente della Repubblica si è intrattenuto oggi al telefono con il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a seguito del richiamo per consultazioni dell'Ambasciatore di Francia ...