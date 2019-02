Inviato speciale al seguito del boia

Caterina Balivo - le confessioni di Pamela Prati e Facchinetti Inviato speciale : Caterina Balivo festeggia le 100 puntate di Vieni da Me e annuncia una novità: l’arrivo di un inviato speciale . Si tratta di Francesco Facchinetti che seguirà per il programma della Balivo , la 69esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston. A tal proposito il diretto interessato ha commentato, riferendosi al duetto del 2007 con papà Roby: Sono quello che è stato a Sanremo per ben tre volte ...

Vieni da Me - Francesco Facchinetti Inviato speciale per Sanremo 2019 : Caterina Balivo e Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti torna su Rai 1. Sarà l’inviato speciale che seguirà per Vieni da Me, il programma del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo, la 69° edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 5 febbraio. Intervenuto telefonicamente in diretta dalla Balivo, è lo stesso ex dj ad annunciare il suo ‘nuovo ruolo’, pronto a raccontare con delle interviste i protagonisti del ...